HANU: الوجهة الجديدة في دبي لعشاق المطبخ الكوري العصري تفتح أبوابها الآن

أعلن مطعم HANU، أحدث وجهات تناول الطعام الفاخرة ضمن محفظة مجموعة صن سيت للضيافة، يفتح أبوابه الآن لاستقبال الضيوف من موقعه المميز في سانت ريجيس غاردنز، نخلة جميرا، دبي. ويقدم المطعم مفهوماً جديداً يرتقي بمكانة المطبخ الكوري المعاصر إلى آفاق جديدة، حيث يأخذ الضيوف في رحلة غامرة تزخر بالنكهات الكورية التقليدية بلمسات فنية مبتكرة، مما يمنح الضيوف تجربة استثنائية تربط بين تقاليد الماضي العريق والطابع العصري المتميز.

ويتولى إدارة المطعم الشيف الشهير كيونغ سو مون من كوريا الجنوبية، الذي يقدم لضيوفه قائمة طعام تضم مزيجاً متناغماً من الأطباق الكورية الشهية، بما في ذلك تارتار لحم العجل الكوري، والروبيان الأحمر الطازج، والسوتباب (أرز كوري)، إلى جانب سيفتشي المأكولات البحرية، وكنتاكي (الدجاج الكوري المقلي)، ولفائف كيمباب كبيرة الحجم والمحضرة يدوياً، والتي تنفرد جميعها بطابعٍ مرح وجريء يحتفي بتقاليد المطبخ الكوري العريقة. وتستمد هذه الأطباق مكوناتها من ذكريات الطفولة للشيف مون، لتشمل كيمتشي أرانتشيني مع بيض السمان والفلفل المخلل، وهو طبق مميز من أرز كيمتشي بأسلوب والدته، ويقدم عادة مع طبقة من البيض المقلي من جانب واحد.

ويحظى عشاق وجبات اللحوم والشواء تجربة ميت مي آت ذا جريل الاستثنائية، التي تتوسط المطعم وتضم مجموعة من الطاولات المزودة بشواية حديثة على الفحم مستوردة من كوريا، حيث يشرف طاقم ماهر على تحضير أشهى أطباق اللحوم المشوية بحرفية عالية. وتلبي هذه التجربة تفضيلات جميع الذواقة، لا سيما بما توفره من تكامل متناغم لست نكهات مختلفة من التوابل الشهية، تتنوع بين الطعم المخمر أو المخلل بهدف تعزيز نكهتها الكورية الأصيلة، بالإضافة إلى الصلصات الشهية التي تضفي مذاقاً فريداً ونكهة طازجة لكل الأطباق المحضرة في المطعم. وتوفر التجربة أطباقاً تشاركية يحلو تناولها برفقة الأحبة والأصدقاء، مما يمنح أجواء دافئة وحيوية ترتقي بتطلعات الضيوف وتمنحهم ذكريات لا تُنسى.

وتتكامل قائمة الطعام مع تشكيلة فريدة من المشروبات المخصصة، والتي تضم مجموعة فاخرة من شراب السوجو الكوري المميز والذي يتوفر في المدينة في أماكن معدودة، بالإضافة إلى الكوكتيلات المبتكرة المصممة لتعزيز نكهة المأكولات، بما ينسجم مع سمعة المطعم وتراثه الكوري الأصيل.

ويتألق HANU بديكوراته المتناغمة التي تدمج بين التقاليد الكورية العريقة واللمسات الجمالية المعاصرة، ما يضفي رونقاً وسحراً خاصاً لا مثيل له. ويبرز ذلك في ألواح خشب الجوز الداكنة والأثاث العتيق والأعمال الفنية الرائعة، مما يمنح أجواء دافئة ومريحة تكرم الإرث الثقافي الكوري وتتكامل مع مساحة المطعم المتألقة بتفاصيلها العصرية النابضة بالحيوية والجمال. كما يحتضن المطعم ثلاث شجرات من الصنوبر الكوري، في صورةٍ تعكس تفرد المطعم.

ويمكن للزوار الاستمتاع بتجربة استثنائية في الهواء الطلق ضمن تراس المطعم تحت العريشة البرونزية والخشبية، والمزينة بأوعية الكيمتشي التقليدية وسط المناظر الطبيعية الخلابة. ويتسع التراس لحوالي 44 ضيفاً، ما يجعله المكان الأمثل للاستمتاع بأمسيات دبي خلال الطقس البارد، أمّا صالة المطعم الرئيسية الداخلية فتتسع لـ 58 ضيفاً، مع وجود غرفة خاصة تتسع لـ 10 أشخاص ممن يفضلون قضاء أوقاتهم بمزيد من الخصوصية. ولعشاق مشروبات ما قبل العشاء، توفر الردهة مساحة راقية تتسع لما يصل إلى 10 أشخاص، ما يضفي لمسة فريدة على تجربتهم. كما يتميز المطعم باهتمامه بأدق التفاصيل، بدءاً من تصميمه المعماري الفريد ووصولاً إلى أثاثه المصنوع بحرفية عالية.

يهدف مطعم HANU إلى أن يتصدر قائمة الوجهات المحصصة لتجارب المأكولات الكورية العصرية على مستوى دبي، وذلك بفضل منهجيته المبتكرة في تحضير وتقديم مختلف أطباق المطبخ الكوري. ويرحب المطعم بضيوفه سواء كانوا من عشاق المأكولات الكورية أو الراغبين بتذوق هذه الأطباق الشهية للمرة الأولى، حيث يمنحهم فرصة استكشاف أطباق هذا المطبخ الغنية بالنكهات والمحضرة بدقة متناهية.

وتتوفر الحجوزات يومياً ابتداءً من الساعة 6 مساءً حتى 11:30 ليلاً. للحجز، يُرجى زيارة: الموقع الإلكتروني للمطعم، أو الاتصال على الرقم: 97142784844+، أو عبر البريد الإلكتروني: reservations@hanu-restaurant.com.