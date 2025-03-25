وجهات دبي في عيد الفطر.. فعاليات ترفيهية استثنائية حافلة بالمرح والدهشة



تحفل وجهات دبي القابضة للترفيه، بما فيها دبي باركس™ آند ريزورتس وحديقة وايلد وادي المائية و«ذا جرين بلانيت دبي» و«روكسي سينما»، بأجواء ترفيه وفرح استثنائية خلال عيد الفطر السعيد، ضمن باقة المغامرات الحافلة بالتشويق والمأكولات اللذيذة والعروض الشيقة، ففي متنزه ريفرلاند™ دبي، الوجهة المفضلة للمرح والمطاعم والتسوق في دبي باركس™ آند ريزورتس، أكبر مدينة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط، يستمتع الزوار بأجواء عيد الفطر المبارك الحافلة بالمرح والتجارب الترفيهية الفريدة من نوعها، حيث يقدم المتنزه أجواءً احتفالية تتضمن العديد من العروض الحية والأنشطة الممتعة وتجارب الطعام الفريدة للجميع. ويمكن للمغامرين اختبار دقتهم في ملاعب الرماية بالقوس ورمي الفأس التي تم افتتاحها مؤخراً، والتي تقدم تحديات شيقة لتحسين المهارات وتطويرها. كذلك التجول عبر الممرات المائية الساحرة على متن قارب ريفرلاند™ دبي التي تجمع بين هدوء الرحلات وتجارب الطعام اللذيذة.

ويمثل «عالم ميني» منطقة تفاعلية تزخر بـ25 معلماً عالمياً شهيراً. والأمر نفسه في مسار الدراجات الترفيهي بطول 8.5 كم والمثالي لكل من الدراجين المحترفين والمبتدئين. وفي عرض «الديناصورات الراقص» يستمتع الزوار بعالم العصور الغابرة الفريد من نوعه، حيث يؤدي الراقصون بجانب هذه الكائنات التي استوطنت عصور قبل التاريخ. كما يمكن الاستمتاع بموكب الديناصورات الذي يستمر لمدة 25 دقيقة.

وهناك عروض موسيقية حية تشمل فرقاً موسيقية ومغنيين وجلسات DJ في جميع أنحاء المتنزه، بجانب عروض الليزر الصديقة للبيئة.

وأما قوائم المأكولات فتضم أطباقاً هي الأشهى من حول العالم، وفي مقدمها الأطباق الإماراتية والعربية الأصيلة المصنوعة من مكونات تقليدية في مطعم الماشوه، إلى جانب ركن المشاوي الخاص. وهناك أطباق لذيذة في «مقهى مغامرات تي-ركس»، علاوة على عالم من النكهات الإيطالية الكلاسيكية في مطعم فيفا ريستورانت، والمشاوي الإيرلندية التقليدية والمشروبات المنعشة في مطعم «ذا كيج».

كما يقدم موشنجيت™ دبي، أكبر متنزه مستوحى من هوليوود في المنطقة، للزوار والعائلات والأصدقاء فرصة الاستمتاع بـ29 من الألعاب المميزة والوجهات الترفيهية الفريدة التي تتيح جميعها تجارب لا تُنسى خلال عيد الفطر المبارك.

وفي متنزه ريال مدريد ورلد، أول متنزه مستوحى من كرة القدم في العالم، يستكشف الزوار روائع فريدة، حيث يقدم المتنزه عرضاً حصرياً لفترة محدودة فقط.

وسيكون عشاق المغامرات الترفيهية المشوقة على موعد مع تجارب استثنائية، من بينها استكشاف أول أفعوانية خشبية في المنطقة، والتسلق على أعلى لعبة ترفيهية في العالم، وغيرها الكثير.

ويقدم لابيتا دبي باركس™ آند ريزورتس، المنتجع البولينيزي الوحيد من فئة الخمس نجوم في دبي، عطلة نهاية أسبوع مميزة ضمن مهرجان Lu’Wow Weekender الذي سيحمل طابعاً خاصاً بمناسبة عيد الفطر من يوم الاثنين 31 مارس حتى الأربعاء 2 أبريل، ويمكن للضيوف الاستمتاع بإجازة مريحة ومليئة بالأنشطة الترفيهية ووجبات الفطور الشهية بداية كل يوم، ومنها: وجبة برانش فاخر في مطعم كاليا يوم الثلاثاء 1 أبريل تتضمن تشكيلة من أشهى الأطباق، بجانب معزوفات العود الحية وفعالية اللقاء والترحيب مع شخصيات مسلسل «شعبية الكرتون»، التي تعد تجربة مثالية للأطفال. وهناك مغامرات صديقة للأطفال تشمل حديقة الحيوانات الأليفة وجلسات تعليمية حول الاستدامة، وألعاب أولمبياد الصغار. وستستمتع العائلات بتجربة استثنائية تجمع بين الإقامة المريحة ضمن أجواء مهرجان Lu’Wow Weekender الغامرة وإمكانية الدخول إلى المتنزهات المفضلة لديهم في دبي باركس™ آند ريزورتس.

وفي حديقة وايلد وادي المائية سيحظى الزوار بتجارب وألعاب مميزة مستوحاة من عالم الجزر الاستوائية خلال هذه الفترة. وتتمتع الحديقة بإطلالات خلابة على فندق برج العرب الشهير، ويمكن من خلالها تجربة أكثر من 30 لعبة فريدة، بما في ذلك لعبة «جميرا سكيرا» التي تتحدى الجاذبية، ولعبة «تانتروم آلي» السريعة أو «ماستر بلاسترز». وتتيح الحديقة لزوارها خلال عيد الفطر حفلات الدي جيه الحية التي تقدم مزيجاً من الأغاني العربية التقليدية والحديثة لإضفاء أجواء مميزة. وهناك عروض رقصة العيالة الحية، وعرض الفقاعات الساحر الذي يتضمن فقاعات عملاقة وتجارب تفاعلية مليئة بالمرح.

أما «ذا جرين بلانيت دبي»، الغابة الاستوائية الداخلية الوحيدة في دبي، فتتميز بأجواء عيد الفطر البهيجة الفريدة، وذلك في قلب قبتها البيولوجية الفريدة ذات الطوابق الأربعة التي تضم أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات. وستحفل بتجارب جلسات رسم الحناء والتلوين المجاني طوال اليوم من الساعة 10:00 صباحاً حتى 6:00 مساءً، وفقرات مميزة حية للعزف بالعود تجسد جوهر التقاليد الإماراتية، ومعلومات وحقائق مذهلة كل ساعتين عن الحيوانات التي تعيش في الغابة الاستوائية.

كما ستقدم روكسي سينما، دار العرض السينمائية الرائدة والأكثر فخامة في دبي، مجموعة من التجارب السينمائية المميزة لروادها خلال عطلة عيد الفطر المبارك، ضمن أجواء فريدة تتضمن المقاعد الفاخرة القابلة للإمالة ووجبات الطعام الشهية التي يمكن تقديمها داخل صالة العرض.

ستعرض روكسي سينما خلال عيد الفطر فيلم «ماينكرافت Minecraft» الشهير الذي يجسد روعة عالم ألعاب الفيديو، والذي يلعب دور بطولته كل من النجم جيسون موموا والنجم جاك بلاك، إضافة إلى فيلم «إسكندر Sikandar»، وسيحظى الزوار بتجارب سينمائية استثنائية في جميع صالات عرض روكسي سينما في كل من دبي هيلز مول وبوكس بارك وسيتي ووك وذا بيتش جيه بي آر وذا غاليريا البرشاء والخوانيج.