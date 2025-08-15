24 ورشة عمل لـ«عالم مدهش» تفتح للأطفال أبواب التعلم والإبداع

يدعو «مدهش» و«دانة»، شخصيتا دبي المحبوبتان، جميع الأطفال المبدعين للانضمام إليهما في «عالم مدهش» 2025، والاستمتاع بتجارب تعليمية تفاعلية مع 24 ورشة عمل على المسرح تم تطويرها بالتعاون مع جهات حكومية في دبي. ويفتح «عالم مدهش» أبوابه أمام الزوار يومياً حتى 28 أغسطس في القاعات من 4 إلى 7 بمركز دبي التجاري العالمي.

حيث يرحب بالأطفال من جميع الأعمار لاستكشاف أفكار جديدة من خلال سرد القصص، والعروض المسرحية، والحرف اليدوية، والألعاب، ولقاء «مدهش» و«دانة». وتشمل المواضيع التي تدور حولها ورش العمل السلامة من الحرائق، والعلوم، والثقافة، وحقوق المستهلكين، وجميعها مشمولة في تذكرة الدخول غير المحدودة لهذا العام.

ويقام «عالم مدهش»، الذي يعد من أبرز فعاليات مفاجآت صيف دبي، بتنظيم من «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وجرى تصميم برنامج ورش العمل لهذا العام بالشراكة مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة تنمية المجتمع، ومدينة الطفل، وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، وبلدية دبي، والدفاع المدني في دبي، وفريق توعية المستهلك التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

ومركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري، ويتم تقديم هذه الجلسات تحت إشراف مجموعة من الخبراء، لتعكس رسالة عالم مدهش المستمرة في الجمع بين الإبداع والفضول والتعلم.

وتم إدراج ورش العمل ضمن تذكرة الدخول الشاملة لأولياء الأمور والأطفال هذا العام، ما يمنح العائلات فرصة الاستمتاع بالدخول غير المحدود لهذه الفعاليات طوال اليوم

إضافة إلى استكشاف الأنشطة والألعاب من دون تحمل رسوم منفصلة لكل تجربة. ويمكن للعائلات الاستمتاع بيوم كامل من المرح والإبداع المتواصل.

وستحصل العائلات على تذكرة مجانية مقابل كل ثلاث تذاكر يتم شراؤها. ويمكن لحاملي بطاقات «إسعاد» و«سعادة» الاستفادة من تخفيضات إضافية، بينما يتمتع أصحاب الهمم وأولياء أمورهم ومقدمو الرعاية الصحية لهم بالدخول المجاني.

تجارب ثقافية ممتعة

وتستضيف هيئة تنمية المجتمع سلسلة خاصة من الجلسات الحوارية الملهمة وجلسات تبادل المعرفة والخبرات مع كبار السن حتى يوم 28 أغسطس، بينما يساعد فريق توعية المستهلك التابع لدائرة الاقتصاد والسياحية بدبي الزوار الصغار على فهم حقوقهم الاستهلاكية من خلال المسابقات، وعروض الفيديو، والألعاب التفاعلية يومياً حتى 28 أغسطس.

وتستضيف بلدية دبي ورش عمل تثقيفية حول سلامة الغذاء والصحة يوم الاثنين من كل أسبوع، بينما تنظم مدينة الطفل أنشطة علمية وتفاعلية تستمر حتى 20 أغسطس.

ويقوم الدفاع المدني في دبي بتعريف الأطفال على أفضل ممارسات الاستجابة للطوارئ، والسلامة من الحرائق، والإخلاء الآمن للمباني، إضافة إلى لقاءات خاصة مع شخصية «سالم» وضباط الدفاع المدني، وذلك يوم الخميس من كل أسبوع.

ويقيم مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري جلسة لسرد القصص، ومسابقة ثقافية، ويقدم فرص تصوير للأطفال من سن 5 حتى 10 سنوات، وذلك يوم 17 أغسطس، في حين تقوم «إسعاف دبي» بتعليم الأطفال الإسعافات الأولية، وكيفية طلب المساعدة في حالات الطوارئ.

إضافة إلى عرض مسرحي لشخصية «سهيل» المحبوبة من 19 حتى 21 أغسطس، كما تستضيف هيئة كهرباء ومياه دبي مسابقات مباشرة على المسرح، وورش عمل للأطفال، وتقدم جوائز مفاجئة، إضافة إلى ظهور خاص لشخصيتي «نور» و«حياة»، وذلك من 21 حتى 23 أغسطس الجاري.

ويتميز «عالم مدهش» بمناطق ترفيهية جديدة كلياً، إلى جانب 118 لعبة ومنطقة جذب، وجدول حافل يضم 316 عرضاً حياً، إضافة إلى الدخول غير المحدود طوال اليوم للعائلات.