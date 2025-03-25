كالا فيستا يكشف عن رحلة طهي فريدة مستوحاة من ذكريات الشيف لوكا كروستيللي من خلال "طاولة لوكا"

في قلب جميرا ميناء السلام، حيث يلتقي عبق الضيافة مع أصالة النكهات، يدعوكم كالا فيستا، المطعم الإيطالي الراقي، إلى تجربة جديدة تأخذكم في رحلة طهي استثنائية. "طاولة لوكا" ليست مجرد قائمة طعام؛ بل حكاية تُروى على مائدة، فصلًا بعد فصل، من الشيف المبدع لوكا كروستيللي.

رحلة تبدأ من الذكريات وتنتهي بلحظات لا تُنسى

يجلس الضيوف حول طاولة واحدة، ليستكشفوا من خلال تسعة أطباق مُبتكرة فصولًا من حياة الشيف لوكا، حيث تتشابك ذكرياته الشخصية مع تقاليد الطهي الإيطالية العريقة. تبدأ الرحلة من طبق "لا كابريزي كونتيمبورانيا"، وهو إعادة ابتكار راقية لسلطة الكابريزي التقليدية المستوحاة من لحظات الطفولة الأولى، حين كان لوكا يراقب جدته وهي تحضّرها بمحبة. تليها محطات مميزة مثل "كرودو دي أوراتا إي كافيار"، تعبير عن شغفه بالاكتشاف والتجربة، وانتهاءً بطبق "بولبو إي بيبروني"، الذي يحكي عن التحديات التي واجهها في مسيرته مع مكونات صعبة تحوّلت إلى أعمال فنية على الطبق.

أمسية تجمع بين النكهات والذكريات

وفي أجواء كالا فيستا الأنيقة والدافئة، يجتمع بين 6 إلى 10 ضيوف حول المائدة، حيث تتحول كل لقمة إلى حوار بين الحاضر والماضي، وكل طبق إلى نافذة تطل على عالم الطاهي ورؤيته الإبداعية. ولإثراء التجربة، يتم اختيار مشروبات مميزة بعناية فائقة، بإشراف خبير المشروبات باسكوالي سوميلا، لتُكمّل الرحلة وتُبرز ملامح كل نكهة بعناية واهتمام. دعوة لاكتشاف الطهي بروح إيطالية أصيلة.

يقول الطاهي لوكا كروستيللي: "في إيطاليا، يتجاوز الطعام مفهومه التقليدي ليُعبّر عن التاريخ والتقاليد والحب. وفي "طاولة لوكا"، أدعو الضيوف للتماهي مع هذه الفلسفة، ليس فقط من خلال المذاق والنّكهات، ولكن أيضاً عبر القصص والذكريات والمشاعر التي تحملها؛ فهكذا نجتمع، لنتشارك النكهات والذكريات، ونحتفي بالحياة. إنّ كل طبقٍ من هذه الأطباق يحمل في نكهاته بعضاً من مسيرتي ومحطاتِ ذاكرتي، تماماً مثل دردشات عائلةٍ إيطالية على مائدة الطعام، حيث يتعانق الماضي مع الحاضر، وتتحول كل وجبة إلى رحلةٍ شهيّة في رحاب الذاكرة".

بإطلاق "طاولة لوكا"، يُعيد كالا فيستا تعريف تجربة الطهي الإيطالي في دبي، حيث يلتقي الإبداع بالتقاليد، والدفء بالأصالة، ليُقدّم أكثر من مجرد وجبة – بل لحظات تبقى في الذاكرة طويلاً.

بادروا إلى حجز مكانٍ لكم في "Luca's Table" اليوم عبر الموقع الإلكتروني Jumeirah.com/LucasTable.

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