مطعم "فيليا" يحتفي بشهر رمضان المبارك مع قائمة خاصة بهذه المناسبة

يدعوكم مطعم "فيليا" في فندق "إس إل إس" دبي خلال شهر رمضان المبارك إلى الاستمتاع بتجربة إفطار مميّزة، حيث يجمع بين دفء المطبخ الإيطالي وجوهر التقاليد العريقة للشهر الفضيل.

أعدّت الشيف سيليا ستوكلين قائمة إفطار حصرية تحتفي بفن المشاركة، وتضمّ مجموعة مختارة من الأطباق المستوحاة من المطبخين الإيطالي والشرق أوسطي.

تبدأ قائمة الإفطار التي يحلو تشاركها بين الأحبّاء بتشكيلة من المقبّلات، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بـالبوراتا الإيطالية التي تُقدَّم مع الخيار والطماطم الطازجة والبقدونس والتفاح والرمان ودبس الرمان، إلى جانب المقبّلات الباردة مثل التمر المحشي، واللبنة، والحمّص، وبابا غنوج، وزبادي بالخيار. ولا تكتمل التجربة دون Zuppa di Ceci، وهو حساء الحمّص الدافئ المُحضّر بزيت الزيتون البِكر والبصل المقلي. بعد ذلك، يمكن للضيوف تذوّق أطباق "Primi Piatti" التي تضمّ خيارات غنيّة مثل بيتزا السلامي والموزاريلا وسباغيتي أرابياتا.

للأطباق الرئيسية، يقدّم "فيليا" طبق Pollo alla Griglia وهو عبارة عن دجاج صغير مشوي يُقدَّم مع الأورزو، والبصل المُكرمل، وصلصة غريمولاتا، والزيتون الأخضر، ليجمع بين التقاليد واللمسات العصرية.

الختام مسك مع تحفة مستوحاة من المطبخ الشرقي، وهي الكنافة بالفستق، التي تُقدَّم مع آيس كريم بنكهة الفستق.

خلال هذا الشهر الفضيل، يحتفي "فيليا" بالتقاليد من خلال قائمة إفطار أعدّها خصيصًا لتجمع الأحبّاء حول المائدة، حيث تمتزج النكهات المألوفة بروح المطبخ الإيطالي، لتقدّم تجربة دافئة تبقى محفورة في الذاكرة.

قائمة إفطار "فيليا" لشهر رمضان المبارك

التاريخ: طوال شهر رمضان

التوقيت: من المغرِب - الساعة 6:30 مساءً حتى 8:00 مساءً

الموقع: الطابق 70، مطعم "فيليا"، فندق "إس إل إس" دبي، الخليج التجاري

السعر: 265 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد، يشمل مشروبًا واحدًا ومياه

للحجوزات الاتصال على +971 4 607 0770 أو عبر البريد الإلكتروني filia.dubai@slshotels.com