«البيان» تطلق الاستفتاء النهائي لدراما وبرامج رمضان 2025

يقترب سباق الأعمال الدرامية والبرامجية لشهر رمضان 2025 من مراحله الأخيرة، حيث شهد جمهور الشاشات العربية على رصيد متنوع من الإنتاجات الإبداعية والترفيهية.. ومع انقضاء أكثر من 20 يوماً من الشهر الفضيل، وظهور نتائج الاستفتاء الأولي، بدأت تتضح معالم الأعمال الأكثر نجاحاً وإثارةً لاهتمام جمهور شاشات التلفزيون ومنصات المشاهدة، وسط تفاعل واسع منهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستكمالاً للجهود الرامية لرصد الآراء تجاه تلك الإنتاجات، تطلق «البيان» استفتاءها النهائي لدراما وبرامج رمضان 2025، وذلك تزامناً مع احتدام وتيرة الأحداث في المسلسلات، وتصاعد الترقب للحلقات الأخيرة التي تحمل مفاجآت ونهايات غير متوقعة. وبالمقابل، تتجه الأنظار أيضاً إلى البرامج الترفيهية والمعرفية التي تحظى بجمهور ثابت طوال الشهر، مما يجعل المنافسة مستمرة حتى اللحظات الأخيرة قبل حلول عيد الفطر.

تدعوكم «البيان» للمشاركة في استفتائها النهائي الأشمل، استناداً إلى تصنيفات واسعة تواكب التنوع الدرامي والبرامجي، ليكون الجمهور لجنة التحكيم الأولى والأخيرة لاتخاذ القرار واختيار أفضل الأعمال والوجوه من كل حقل فني وإبداعي، للإضاءة على الأعمال المتميزة التي نجحت في الاستحواذ على قلوب المشاهدين.