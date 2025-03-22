تقلص مساحة الأنهار الجليدية في الصين بنسبة 26% خلال 60 عاماً

أعلن معهد شمال غرب الصين للموارد البيئية والإيكولوجية، التابع لأكاديمية العلوم الصينية، أن مساحة الأنهار الجليدية في البلاد انخفضت بنحو 26% خلال الستين عاماً الماضية، مع اختفاء قرابة 7 آلاف نهر جليدي صغير بشكل كامل.

جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي الأول للأنهار الجليدية الذي صادف أمس الجمعة، حيث كشف الباحثون عن بيانات المسح الثالث للأنهار الجليدية في الصين خلال المؤتمر الصيني الثالث لعلوم الغلاف الجليدي المنعقد في مقاطعة لينغشوي بمقاطعة هاينان.

وذكرت صحيفة "تشاينا دايلي" أن البيانات أظهرت أن مساحة الأنهار الجليدية في الصين بلغت نحو 46 ألف كيلومتر مربع في عام 2020، بإجمالي ما يقارب 69 ألف نهر جليدي.

وبالمقارنة مع المسح الأول للأنهار الجليدية، سجلت الصين انخفاضاً بنسبة 4.8% في كل عقد خلال الفترة من الستينيات وحتى عام 2020.

كما أشارت النتائج إلى تراجع مساحة الأنهار الجليدية بنحو 6% مقارنة بالمسح الثاني، أي ما يعادل 5.2% في كل عقد خلال الفترة من 2008 إلى 2020، ما يؤكد دخول الأنهار الجليدية في الصين مرحلة تراجع متسارع خلال السنوات الأخيرة.

يذكر أن جهود المسح الدولي للأنهار الجليدية بدأت في عام 1978، وركزت بشكل رئيسي على رصد توزيع وحجم الأنهار الجليدية الجبلية حول العالم.

وأصدر معهد شمال غرب الصين المسحين الأول والثاني للأنهار الجليدية في عامي 2002 و2014 على التوالي، فيما انطلق المسح الثالث في عام 2023 باعتماد عام 2020 كسنة مرجعية للبيانات.