«ليالي الفن» تعود إلى «دبي المالي العالمي»

مع اقتراب موعد انطلاق الفعالية الفنية المميزة «ليالي الفن» مجدداً في مركز دبي المالي العالمي، لا تزال هناك فرصة أخيرة أمام الفنانين للمشاركة وعرض أعمالهم خلال الفعالية التي تعزز المشهد الثقافي في المدينة؛ حيث يغلق باب المشاركة في 26 مارس الجاري.

وباعتبارها حدثاً رئيسياً على أجندة الفعاليات الفنية والثقافية في دبي، تحتفي «ليالي الفن» بالطابع الإبداعي للمدينة، من خلال عرض أعمال فنية متنوعة وباستخدام وسائط متعددة. ويعكس الحدث روح التنوع التي تتميز بها دبي عبر استضافة فنانين معروفين وناشئين من مختلف أنحاء العالم.

وللمشاركة في الحدث، يجب على الفنانين تقديم لمحة تعريفية تتضمن أفضل أعمالهم، مرفقة بصور عالية الجودة ووصف موجز لكل عمل. تشمل الأعمال المقدمة مجالات متنوعة مثل الفنون البصرية، والرسم، والنحت، والتصوير الفوتوغرافي، والتصميم، والجداريات، والوسائط المختلطة. كما يرحّب الحدث بمشاركة الموسيقيين، إضافة إلى الفنانين الراغبين في تنظيم ورش عمل أو المشاركة في جلسات نقاشية.

تقام الفعالية في نسختها الـ19 من 10 إلى 13 أبريل المقبل، مستعرضة إبداعات ومواهب نخبة من الفنانين المحليين والدوليين في الوجهة الحضرية الرائدة التي تحتفي بالفن والثقافة.

يجب على الفنانين إرسال محفظة أعمالهم (الملف التعريفي) قبل 26 مارس الجاري إلى العنوان: artnights@difc.ae، كما يجب على المشاركين الالتزام بإرشادات مركز دبي المالي العالمي، وستقوم لجنة الفنون في مركز دبي المالي العالمي بمراجعة جميع المشاركات بدقة واختيار الأعمال الأكثر تميزاً لعرضها خلال «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي.