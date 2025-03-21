فايف لوكس جميرا بيتش ريزيدنس يقدّم عروضاً مميزة في عيد الفطر

فرصةٌ لعيش أوقات استثنائية بين أحضان أجنحة تضم ساونا داخل الغرف، وأحواض استحمام ساخنة، ومسابح خاصة، وغير ذلك الكثير. مثالية لقضاء عطلة طويلة مفعمة بالاسترخاء المطلق والاحتفالات التي لا تنسى. استمتع بتجربة لا مثيل لها في واحدة من أفخم الوجهات في دبي هذا العيد

هل تبحثون عن تجربةٍ فخمةٍ غامرة بالرقيّ والأناقة؟ هل تتوقون إلى الهروب من صخب الحياة والاسترخاء في ملاذٍ يجسّد قمة الرفاهية؟ فندق فايف لوكس هو وجهتكم المثالية. يتربع الفندق على مشهدٍ بانوراميٍّ خلاب للخليج العربي ونخلة جميرا، ليقدم لكم تجربةً استثنائيةً بكل المقاييس مع 222 غرفة وجناحاً، صممت لترضي أذواقكم الرفيعة، بالإضافة إلى 222 مسكناً فاخراً يجسّد قمة التفرد. من أحواض السباحة الخاصة والشرفات الفسيحة، إلى مرافق اللياقة داخل الأجنحة، كل إقامة في فايف لوكس هي رحلةٌ في عالمٍ من الرفاهية المطلقة.

إليكم ما ينتظركم:

المكان: فايف لوكس، جميرا بيتش ريزيدنس (جي بي آر)

الموعد: مارس 2025

الحجز المسبق ضروري

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جناح ذا لوكس سبا

تتجسد الرفاهية في أبهى صورها في جناح ذا لوكس سبا المذهل الذي يضمّ حوض استحمام ساخن خاص، وساونا، وغرفة بخار، ليقدم تجربة سبا لا مثيل لها في خصوصيةٍ تامة. يمكن للضيوف تجربة عالم من الفخامة مع سرير بحجم ملكي فاخر، وحمّام مترف، وتشطيبات تجسد قمّة الرقي. ويمتدّ الجناح على مساحة داخلية تبلغ 190 متراً مربعاً (235 متراً مربعاً مع الشرفة الواسعة)، وهو مثالي لاستضافة ما يصل إلى ثلاثة ضيوف. وتطل الشرفة على مشاهد بانورامية لأفق دبي المتلألئ، وتضم كراسي استلقاء تحت أشعة الشمس ومقاعد مريحة، لتوفير المساحة المثالية لعيش أوقات غامرة بالفخامة.

غرفة بجانب حوض السباحة مع غرفة نوم واحدة ومسبح

في قلب دبي، حيث تتراقص أمواج المرح وتعانق أشعة الشمس نغمات الموسيقى، تقدم لكم هذه الغرفة بجانب حوض السباحة في فايف لوكس تجربةً من العمر. وعلى خطوات ليست ببعيدة من أجواء البهجة والاحتفالات بالقرب من مسبح ونادي بلايا باشا الأسطوري، حيث تقام أبهى الحفلات بجانب حوض السباحة في المدينة، مع أجواء حماسية على وقع أنغام موسيقى الدي جي العالمية والعروض الترفيهية الحية، وأجواء إيبيزا في فعاليات مثل بلايا باشا آيكونز وآيكونز باي باشا. فرصةٌ لعيش أوقات لا مثيل لها مع دفء الشمس والرقص على أنغام الموسيقى. فضلاً عن إمكانية قضاء الوقت بمفردكم في مسبح الغرفة الخاص مع مساحة الغرفة الرحبة التي تبلغ 83 متراً مربعاً.

جناح بجانب حوض السباحة مع غرفتي نوم ومسبح

تمّ تصميم هذا الجناح الأنيق ليجّسد قمّة الرفاهية، ويتميز بأسرّة فاخرة بحجم ملكي، وتصاميم داخلية عصرية، مع إمكانية الوصول المباشر إلى مسبح ضخم مثالي للحفلات الاستثنائية. عالمٌ مفعمٌ بالفخامة فضلاً عن تجربة " فايب أت لوكس" وإمكانية عيش أحلى اجواء الحفلات بين أحضان مسبح ونادي بلايا باشا. ويستأثر فايف لوكس بفعاليات الترفيه اليومية وفعاليات ليلية ونهارية مفعمة بالحماس ممتداً على مساحة داخلية تبلغ 151 متراً مربعاً و 202 متر مربع مع الشرفة الخاصة مع إمكانية استقبال ما يصل لخمسة ضيوف، مما يجعله المكان المثالي لعيش أوقات من العمر.

جناح ذا أنكور

لضيوفٍ يتوقون إلى قمة الفخامة، يتحول جناح أنكور إلى مسرحٍ أسطوريٍّ للحفلات. بتجهيزه بمنصة دي جي، وساحة رقص، وشاشة بأضواء الليد، ونظام صوتي متطور، يهيئ الجناح الأجواء لاحتفالاتٍ لا تنسى في مساحته الشاسعة التي تبلغ 272.56 متراً مربعاً. كما يزخر الجناح بتفاصيل مذهلة مثل مسبح غطس، وحوض استحمام ساخن، وساونا، وغرفة بخار، ومساحة علاج خاصة، ليصبح ركناً للترف في فايف لوكس.

جناح ماستربيس مع حوض سباحة

يعدّ جناح ماستربيس مع حوض سباحة، تحفة فنية تجسّد قمّة الفخامة في فايف لوكس، وهو مثالي لمجموعةٍ صغيرةٍ من ثلاثة أشخاص. ويمتد الجناح على مساحةٍ شاسعةٍ تبلغ 577.93 متراً مربعاً، بما في ذلك الشرفة، ليصبح واحداً من أكبر وأفخم أماكن الإقامة، ويقدم مزيجاً لا مثيل له من الرقي والترف. يتميز الجناح بسرير فاخر بحجم ملكي، وحمّام مصمم بأناقة فائقة، وغرفة طعام خاصة، حيث صممت كل زاويةٍ لتجسد قمة الرفاهية. كما يزخر الجناح بوسائل ترفيه داخلية فاخرة، وساونا، وحوض استحمام ساخن، ومسبح خاص مذهل. وتتيح الشرفة الواسعة ذات الإطلالة البحرية مناظر خلابة، فضلاً عن كراسي استلقاء للتشمس، ومشاهد خلابة للخليج العربي.

جناح يوفوريا بثلاث غرف نوم

Press Kit

Images: FIVE LUXE | Suites

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جناح يوفوريا بثلاث غرف نوم، حيث تتجسد الأحلام في واقعٍ فاخر. يمتد الجناح على مساحة 843 متراً مربعاً، بما في ذلك الشرفة، ليقدم تجربةً لا تنسى لما يصل إلى ستة ضيوف، ويصبح ملاذاً للتفرد والاحتفال. تصاميم داخلية وخارجية أنيقة، ومناطق ترفيه متعددة، ومساحة طعام أنيقة، تحيط بكم في عالمٍ من الرفاهية. وتتصدر الرفاهية المشهد مع ساونا خاصة، وغرفة بخار، وحوض استحمام ساخن، وغرفة علاج مخصصة لتجديد النشاط المطلق.

وأبرز ما يميزه مسبح غطس خاص يعانق السماء، وكراسي استلقاء للتشمس على شرفة واسعة، تطل على لوحةٍ فنيةٍ للخليج العربي ونخلة جميرا.

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