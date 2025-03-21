«ملتقى القرية العالمية» يعزز التآلف والتواصل

تحتفي القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوّق في المنطقة، بتقاليد شهر رمضان المبارك الأصيلة من خلال تجربتها الرمضانية الجديدة «ملتقى القرية العالمية» الذي تقدّمه لأول مرّة في موسمها الـ29، وهو مفهوم صُمَّم ليجمع العائلة والأصدقاء معاً ضمن أجواء رمضانية مميّزة.

يُسهم «ملتقى القرية العالمية» في تعزيز التواصل والتآلف المجتمعي، ويأتي ضمن سلسلة التجارب والفعاليات التي أطلقتها الوجهة تحت شعار «عالم الروائع الرمضانية»، كما يندرج كجزءٍ من حملة #رمضان_في_دبي التي تُنظَّم خلال الشهر الفضيل على مستوى الإمارة، ويتماشى مع مبادرة «عام المجتمع» في دولة الإمارات.

يوفّر «ملتقى القرية العالمية» جلسات خارجية مجّانية تُضفي طابعاً خاصاً على ليالي رمضان، حيث يتيح للضيوف فرصة مثالية لترتيب التجمعات العائلية ولقاء الأصدقاء وتبادل الأحاديث ومشاركتهم الوجبات الشهية، كما يمكنهم استعادة أجمل الذكريات خلال هذا الوقت المميّز من العام من خلال الاستمتاع بالألعاب الشعبية الجماعية التي يقدّمها عند الطّلب.

يمثّل «ملتقى القرية العالمية» مزيجاً متناغماً يجمع ما بين الرّاحة والأصالة، إذ يُعد أكثر من مجرّد منطقة جلوس خارجية ويقع في قلب القرية العالمية بين المسرح الرئيس وبحيرة التنين، ويتميّز بوسائده الأرضية المريحة، وطاولاته المنخفضة، وأضواء الزينة التي تعلوه لتضفي أجواء حيوية، ويوفّر «ملتقى القرية العالمية» أيضاً إطلالة بانورامية ساحرة بفضل الأقواس المزخرفة التي تحيط به، ويتيح للضيوف من خلالها مشاهدة عروض الألعاب النارية الرمضانية، التي تضيء سماء الوجهة كل يوم جمعة وسبت في تمام الساعة 10:00 مساءً من ليالي رمضان.

ويمكن للضيوف إحضار الطعام من أكثر من 250 خياراً من خيارات الطعام الموزّعة في الوجهة، وتناولها داخل «ملتقى القرية العالمية» سواءً كانت وجبات الإفطار، أو السحور، أو الوجبات الخفيفة بينهما. وتوجد هذه التشكيلة الواسعة من الخيارات في مطاعم ومقاهي القرية العالمية، وأكشاك الطعام الموجودة في «شارع فييستا»، و«سوق القطارات» و«السوق العائم»، و«شارع السعادة»، و«ركن التشات الهندي».

كما يمكن للزوار تذوق مجموعة من المأكولات الخفيفة المتاحة في عربات الطعام الخاصة بملتقى القرية العالمية، التي تقدّم القهوة العربية وتشكيلة متنوعة من الحلويات لإثراء تجربتهم. وإلى جانب تجربة ملتقى القرية العالمية، تقدم العديد من المطاعم والمقاهي في مختلف أنحاء القرية العالمية عروض إفطار مميزة بقوائم طعام تضم مأكولات متنوعة من مطابخ عديدة حول العالم. تشمل الخيارات مجموعة من المطابخ الشرق أوسطية والتركية والإيطالية.

بصفتها إحدى أهم الوجهات للفعاليات والتجارب على أجندة دبي السنوية للفعّاليات، تواصل القرية العالمية تقليدها الموسمي بالكشف عن تجارب جديدة خلال شهر رمضان المبارك معزّزةً روح الشهر الكريم ومعانيه العميقة.