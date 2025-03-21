«بيت الحكمة».. جلسات ثقافية وتجارب اجتماعية

أطلق «بيت الحكمة» بالشارقة فعالية «رمضانيات» التي تستمر حتى 6 أبريل المقبل، مقدّماً تجربة ثقافية وترفيهية تجمع بين التقاليد الرمضانية العريقة وأجواء الإبداع والابتكار المعاصر. مع غروب الشمس، يكتسي «بيت الحكمة» بحلة رمضانية تتلألأ فيها الزينة المضيئة التي تحمل أشكال الأهلة والنجوم، في المنطقة الخارجية، وتحت الأضواء الخافتة، يحتضن المجلس الرمضاني زواره في جلسات عربية أصيلة، حيث يجتمع الأصدقاء والعائلات للاستمتاع بالألعاب الترفيهية والتجارب الاجتماعية.

من التجارب المميزة التي توفرها الفعالية، إمكانية توثيق اللحظات الخاصة من خلال «ركن التصوير»، حيث يتاح للزوار التقاط صور فورية وطباعتها كذكرى لزيارتهم. وعلى الجانب الآخر، تحتضن الحديقة الشمالية لبيت الحكمة منطقة مخصصة لمنافذ الطعام والمشروبات، التي تقدم مجموعة مختارة من ابتكارات عدة علامات تجارية.