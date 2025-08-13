«دبي باركس».. تجارب ومغامرات حافلة بالبهجة

مع اقتراب نهاية العطلة الصيفية، انطلقت أجواء المتعة من جديد في «دبي باركس™ آند ريزورتس»، بدءاً من 9 أغسطس وتستمر حتى 7 سبتمبر المقبل، حيث يمكن للعائلات الاستمتاع بتجربة «العودة إلى المدرسة، العودة إلى المرح»، التي تقدم لهم فرصة مثالية لاختتام الصيف بمجموعة كبيرة من المغامرات الداخلية، والعروض العائلية، والنشاطات المستوحاة من أجواء الاستعداد للمدرسة.

وتتحول تجربة التسوّق للعودة إلى المدرسة هذا العام إلى مغامرة حافلة بالبهجة، مع مجموعة من الخصومات الخاصة على تشكيلة مختارة من المنتجات المدرسية.

وتنطلق المغامرة من «ريفرلاند™ دبي»؛ إذ تتحوّل المنطقة إلى مساحة ترفيهية نابضة تناسب جميع الأعمار.

ويمكن للصغار خوض تجربة «بيربلكس سيتي»، المغامرة التفاعلية التي تجمع بين الضوء والصوت.

أما في «موشنجيت™ دبي»، فتبدأ المغامرة على طريقة هوليوود، حيث يمكن للعائلات التحليق في سماء الإثارة مع «مدغشقر: المطاردة المجنونة»، والتي تعد من أسرع الأفعوانيات في المنطقة.