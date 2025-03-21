فرص استثنائية وعروض ترويجية غير مسبوقة بـ «رمضان في دبي»

مع دخول شهر رمضان المبارك ثلثه الأخير، فإن الفرصة لاتزال متاحة أمام المتسوقين في جميع أنحاء دبي للاستفادة من تجارب التسوق الاستثنائية، والمنتجات الحصرية، والعروض الترويجية التي لا مثيل لها، وذلك في إطار حملة رمضان في دبي، التي تنظمها براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ومجموعة من الجهات الحكومية والخاصة، حيث تقدم مراكز ووجهات التسوق الرئيسة مجموعة من تجارب التسوق الممتعة والهدايا الفريدة من نوعها خلال الفترة المتبقية من الشهر الفضيل. وتواصل مراكز التسوق العمل لساعات أطول، بينما تفتح الأسواق الخارجية أبوابها أمام الزوار الراغبين في الاستفادة من الطقس المثالي للمدينة في هذا الوقت من العام.

عروض ترويجية

تتواصل حتى 30 مارس في أماكن متنوعة في مختلف أنحاء دبي الكثير من العروض الترويجية الرمضانية، حيث تعتبر دبي وجهة مثالية للتسوق وشراء الهدايا. ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بمجموعة هائلة من العروض الترويجية الحصرية خلال شهر رمضان المبارك في الأسواق ومراكز التسوق التي تفتح أبوابها أمام الزوار طوال النهار وحتى ساعات متأخرة من الليل. وتقدم العلامات التجارية المحلية والعالمية مجموعة من عروض التجزئة، والفعاليات الترفيهية، والجوائز الكبرى داخل مراكز التسوق المنتشرة في جميع أنحاء المدينة خلال الشهر الفضيل.

علامات عالمية

مثل شهر رمضان الكريم فرصة لشراء منتجات حصرية وهدايا فاخرة من أشهر العلامات التجارية في العالم، مع الاستمتاع بالأجواء النابضة بالحياة في مراكز ووجهات التسوق في دبي. وتشمل العلامات التجارية التي ستعرض مجموعات رمضان «تنجارا»، و«فندي»، و«إليميس»، و«ميك آب فور إيفر»، و«لارتيزان بارفيومير»، و«بنهالغنز»، و«هيز»، و«ييدا»، و«لوكسيتان». ويستمر ذلك حتى 30 مارس في أماكن متنوعة بمختلف أنحاء دبي.

رمضان «فستيفال باي»

تجمع فعالية رمضان في فستيفال باي التي تُقام في دبي فستيفال سيتي مول حتى 30 مارس، بين الثقافة، والترفيه، والتسوق يومياً من الساعة 6 مساءً وحتى 12 منتصف الليل، وذلك من خلال متاجر التجزئة الموسمية، وعربات الطعام، والفعاليات الترفيهية، والأنشطة الثقافية مثل الرسم بالحناء والخط، إلى جانب مشاهدة عرض «تخيل» المذهل، وفرصة المشاركة في حملة «أنفق واربح»، التي تتيح للمتسوقين الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر الدخول في سحب أسبوعي للفوز ببطاقات هدايا بقيمة 10000 درهم.

اربح 50 ألف درهم أسبوعياً

يمكن للمتسوقين حتى 31 مارس الحصول على 10 أضعاف الاسترداد النقدي عبر تطبيق شير، إلى جانب فرصة ربح جائزة أسبوعية بقيمة 50000 درهم، وذلك عند إنفاق 300 درهم أو أكثر في مول الإمارات، أو سيتي سنتر مردف، أو سيتي سنتر ديرة، ومسح فاتورة الشراء عبر التطبيق.

البحث عن الفوانيس

يستقبل ميركاتو شهر رمضان المبارك بأجواء احتفالية مميزة تعكس الطابع الرمضاني التقليدي، وقيم الخير والعطاء، ويتعاون المركز مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ضمن حملته الخيرية السنوية «شاركونا الخير والإحسان»، التي تستمر لمدة شهر وتشجع المتسوقين على دعم المحتاجين من خلال التبرع بالألعاب والكتب والمستلزمات اليومية والمواد الغذائية غير القابلة للتلف.

ويدعو ميركاتو وتاون سنتر جميرا المتسوقين إلى المشاركة في مسابقة البحث عن الفوانيس للحصول على فرصة الفوز بجوائز يومية تشمل وجبات إفطار مجانية، وقسائم تسوق، وسلال هدايا، وخدمات حصرية من أرقى العلامات التجارية.

ويمكن لزوار سيتي ووك الاستمتاع بعروض ترفيهية تُقام مرتين يومياً من الأربعاء إلى الأحد حتى 27 مارس، وتبدأ العروض الساعة 9 مساءً. كما يمكن للأصدقاء والعائلات الاستمتاع بمجموعة متنوعة من التجارب في ذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس حتى 27 مارس. ويشمل ذلك تناول الإفطار والسحور في الهواء الطلق، والاسترخاء، والتسوق، مع بقاء المطاعم ومنافذ البيع بالتجزئة مفتوحة طوال النهار.

رمضان أقرب إليك

يمكن الاستمتاع بلحظات لا تنسى حتى 30 مارس مع تجمعات الإفطار والسحور والاحتفالات المختلفة خلال شهر رمضان في مجموعة من أجمل الوجهات بدبي. حيث يحظى زوار منطقة السيف بفرصة تذوق مجموعة من أشهى المأكولات، والاستمتاع بالفعاليات الترفيهية والثقافية، وكذلك العروض الضوئية المذهلة التي تُقام في إطار فعالية أطياف رمضانية، وغيرها الكثير. بينما يقدم ممشى الخوانيج جلسات إفطار رائعة في مجلس رمضان.

وتتألق ذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس مع الأجواء الاحتفالية التي تشمل تجارب تناول الطعام، وورش عمل ذات طابع خاص، وعروضاً ضوئية مذهلة، وموسيقى رائعة. وتجمع بوكس بارك بين روعة المدينة والطعام اللذيذ والترفيه، بينما تتميز جزيرة بلوواترز بأجوائها الاستثنائية على الواجهة البحرية، وأمسياتها المليئة بالبهجة والأضواء والمأكولات الشهية.

إشراقة رمضان

أطلقت مجموعة دبي للمجوهرات حملة إشراقة رمضان في مختلف أنحاء المدينة مع تشكيلة رائعة من المجوهرات وعروض حصرية من المتاجر المشاركة، بما في ذلك استرداد نصف قيمة المشتريات على تشكيلة مختارة من مجوهرات الألماس واللؤلؤ، وهدايا مجانية مع مشتريات مختارة، وخدمات الحفر على القطع الذهبية بالمجان. وتتواصل الحملة حتى 30 مارس.

ويمكن للمتسوقين الحصول على فرصة الفوز بـ 40 جائزة بقيمة 4 ملايين من أميال سكاي واردز وأكثر، وذلك حتى 30 مارس مع كل 100 درهم يقومون بإنفاقها، بالإضافة إلى ربح 25 بالمئة من أميال سكاي واردز الإضافية على المشتريات من متاجر التجزئة المشاركة.

كما سيحظى المستخدمون الجدد لتطبيق سكاي واردز إيفري داي بأربعة أضعاف الأميال في أول معاملة يقومون بها عند الدفع ببطاقة «فيزا»، بينما يمكن للمتسوقين لأول مرة في أميال سكاي واردز فرصة كسب 2000 ميل إضافي مع أول عملية شراء باستخدام بطاقة «فيزا».