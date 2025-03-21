«ليالي رمضان» بإكسبو الشارقة تشهد إقبالاً لافتاً

تتواصل فعاليات النسخة الثانية والأربعين من معرض «ليالي رمضان» في مركز إكسبو الشارقة، والذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة حتى الثلاثين من مارس الجاري، ويشهد الحدث إقبالاً كثيفاً من الزوار الباحثين عن تجربة متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه والأجواء الرمضانية البهيجة، مستفيدين من عروض التخفيضات التي تصل إلى 75 % على أكثر من 500 علامة تجارية.

ويقدم المعرض تشكيلة واسعة ومتنوعة من المنتجات التي تلبي مختلف الاحتياجات، بدءاً من الأزياء والأدوات الرياضية وصولاً إلى المنتجات الحرفية والتراثية، والأجهزة الكهربائية، والمواد الغذائية، ويتضمن المعرض فعاليات وأنشطة تراثية وترفيهية، تشمل ركن الإفطار الذي يقدم أشهى المأكولات المحلية والعربية والعالمية، وركن الأطفال الذي يوفر ألعاباً ترفيهية متنوعة، بالإضافة إلى قرية التراث.