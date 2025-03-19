إقبال كبير على «رمضان الشارقة» في أسبوعه الرابع

يشهد «مهرجان رمضان الشارقة»، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مختلف مدن ومناطق الإمارة إقبالاً جماهيرياً كبيراً في أسبوعه الرابع، حيث توافدت العائلات إلى مختلف مراكز التسوق بالإمارة، للاستفادة من العروض الترويجية المذهلة والخصومات الكبرى التي وصلت إلى 75% على مجموعة واسعة من المنتجات والعلامات التجارية العالمية، ضمن تجربة تسوق مميزة وفعاليات تراثية وأنشطة ترفيهية تستقطب مختلف الأعمار، جعلت من الحدث وجهة سنوية مفضلة للعائلات خلال شهر رمضان المبارك.

وواصل المهرجان الذي تستمر فعالياته حتى الـ 31 مارس الجاري تقديم باقة من الجوائز وقسائم المشتريات للمتسوقين، التي تأتي ضمن مجموع جوائز الحدث التي تصل إلى نحو مليون درهم تقدمها اللجنة المنظمة للمهرجان، إضافة إلى مراكز التسوق حيث تشمل سيارات وسبائك ذهبية وغيرها العديد، وذلك ضمن مجموعة الفعاليات والمسابقات الترفيهية التي تشهدها مراكز التسوق والأسواق المركزية، بالإضافة إلى الأنشطة التراثية التي تعكس روح وقيم الشهر الفضيل والجوانب التراثية والثقافية الإماراتية الأصيلة.

ووسط أجواء احتفالية وأجواء رمضانية استثنائية وفرتها الأنشطة التي جمعت بين الفنون الشعبية وتحديات الطبخ إلى جانب المشاريع المنزلية، حظيت مسابقة «صغيرنا الشيف المبدع» التي نظمها المهرجان وامتدت يومين بحضور واسع من الجمهور وشهدت فوز 12 طفلاً بالمسابقة وهم عمر حمد الحمادي، والعنود علي عبدالله، وعائشة محمد آل علي، وإبراهيم حمد الحمادي، ومهرة محمد الحمادي، وعلياء محمد الطنيجي، وشمسة علي السركال، وسيف عبدالله الشاعر، ولطيفة محمد عمران، ونود عبدالله الخيال، وعذبة عمران تريم، وعفراء عمران تريم.