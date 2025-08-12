«مفاجآت صيف دبي».. فعاليات زاخرة بالتجارب والعروض الفنية

تواصل «مفاجآت صيف دبي 2025» برنامجها الحافل بالأنشطة والعروض في مختلف أنحاء المدينة، مع جولة جديدة من الفعاليات الفنية والمبادرات المجتمعية والعروض الترفيهية العائلية لهذا الأسبوع.

ويستقبل «عالم مدهش» الذي يعد من أكبر الوجهات الترفيهية الداخلية في المنطقة، العائلات بتجارب تفاعلية مميزة في مركز دبي التجاري العالمي تستمر حتى 28 أغسطس الجاري، وتضم الشخصيتين المحبوبتين «مدهش» و«دانة».

وتضم الفعالية أيضاً مناطق ترفيهية جديدة كلياً، وألعاباً شائقة، وعروضاً حية، وورش عمل توفر تجربة صيفية لا تنسى في دبي. ويقدم «عالم مدهش» هذا العام تذكرة شاملة محدثة تتيح دخولاً غير محدود إلى 25 لعبة وتجربة ترفيهية وفعالية مسرحية وورشة عمل طول اليوم.

وتُعرض 14 و16 و27 أغسطس الجاري في فندق جميرا بيتش، ضمن فعاليات «مفاجآت صيف دبي 2025» عرض «علاء الدين»، المسرحي المليء بالمرح والمفاجآت.

حيث سيكون الجمهور على موعد مع أغانٍ لافتة، ورقصات حيوية، وخلفيات رقمية ساحرة، إلى جانب المصباح السحري، والساحر الشرير، والجنيّ المبالغ في طرافته، فيما ينطلق علاء الدين في مغامرة لهزيمة الساحر الشرير «أبانازار» وكسب قلب الأميرة ياسمين.

الجمهور في دبي على موعد مع العرض المسرحي «ذا ليتل ميرميد» 13 و15 و17 و26 و28 أغسطس الجاري، وتدور أحداثه تحت أعماق البحر، حيث سيحظى الحضور بأجواء مليئة بالغناء والرقص والمرح، ويتميز العرض بالأزياء الملونة والكائنات البحرية الفكاهية، والموسيقى الأصلية التي تنبض بالحياة.

ويقدم العرض لوحات راقصة مميزة ومشاهد بصرية وشخصيات نابضة بالحياة، من بينها «هيستيريا»، ساحرة البحر المعروفة و«السلطعون شيلدون» الذي يتمتع بروح فكاهية كبيرة.

وتتضمن فعاليات «مفاجآت صيف دبي 2025» عرض «روائع الأنمي» الذي يقام على مسرح زعبيل 15 أغسطس الجاري، حيث سيكون العرض بمنزلة رحلة غير مسبوقة إلى عالم «الأنمي» وما فيه من خيال وجمال.

وبعد الجولة الأوروبية التي بيعت تذاكرها بالكامل، يحضر هذا العرض المذهل إلى دبي ليقدم أمسية حافلة بأشهر الأعمال الموسيقية المباشرة التي تحتفي بأروع عروض «الأنمي» وأكثرها شهرة مثل: Death Note.

«مهرجان السنافر»

وتستضيف مفاجآت صيف دبي «مهرجان السنافر» من 15 حتى 31 أغسطس الجاري في نخيل مول بدبي يومياً من الساعة 1 ظهراً حتى 9 مساءً، لتمنح العائلات تجربة مليئة بالتسلية والإبداع.

ويستمتع الأطفال بمناطق تفاعلية وورش عمل فنية وألعاب مستوحاة من شخصيات السنافر، مع فرصة لقاء بابا سنفور وسنفورة وسنفور مفكر والسنفور القوي وغيرهم من الأصدقاء الزرق. وتشمل الفعاليات عروضاً حية ومضماراً للتحديات ورسومات.

تجارب جديدة

وتستمر مفاجآت صيف دبي حتى 31 أغسطس، وتقدم مجموعة من الفعاليات المميزة، والتجارب الجديدة كلياً، وأكبر تخفيضات التسوق لهذا الموسم، بالإضافة إلى أنشطة حصرية في مراكز التسوق، وجوائز ضخمة، وسحوبات كبرى، وغيرها الكثير.

جوائز

ويمكن للعائلات الاستمتاع بروعة شخصية مدهش في دبي فستيفال سيتي مول مع حديقة مدهش المائية، والحصول على بطاقة مدهش الصيفية التي تمنحهم فرصة ربح الجوائز، وزيارة أوستيريا ماريو للاستمتاع بأنشطة الأطفال الرائعة، واستكشاف متجر مدهش لشراء منتجات حصرية.

وسيظهر «مدهش» و«دانة» لتقديم عروض مميزة في مختلف أنحاء المدينة.

وسيحظى سكان دبي وزوارها بفرصة الاستفادة من 7500 عرض «اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً» مع إنترتينر مفاجآت صيف دبي، في حين يمكن للعائلات الاستفادة من عروض الفنادق والمعالم السياحية في مختلف أنحاء المدينة، ومنها عروض مجانية للأطفال في أبرز الوجهات.

ويمكن لعشاق اللياقة البدنية المشاركة في جولة السبت من «بيكيرا» لركوب الدراجات الهوائية في «القدرة»، في حين تستضيف المدينة مجموعة من المخيمات الصيفية خلال مفاجآت صيف دبي في نادي بالرميثة، ومدينة الطفل في حديقة الخور، ومركز الجليلة الثقافي للأطفال.

صفقات

ويمكن لعشاق التسوق الاستفادة من عروض التجزئة التي تنتشر في مختلف أنحاء المدينة خلال فصل الصيف، ومنها الصفقات اليومية، وتسوق وامسح واربح، واربحوا جوائز كبرى هذا الصيف مع سكاي واردز طيران الإمارات، ومفاجآت صيف دبي في سيتي سنتر ديرة، وفوياج كلوب في سيتي سنتر مردف، واستعدوا لمفاجآت الصيف المميزة مع ميركاتو.

وتواصل سحوبات مفاجآت صيف دبي 2025 تقديم أكبر جوائز الموسم على الإطلاق حتى 31 أغسطس، حيث تقدم سحوبات مجموعة مراكز التسوق في دبي تسع سيارات جديدة، في حين تقدم سحوبات مجموعة دبي للمجوهرات 30 سبيكة ذهبية إلى 30 فائزاً من سعداء الحظ، ويقدم برنامج فيزا للمجوهرات في مفاجآت صيف دبي 2025 قسائم مجوهرات بقيمة إجمالية تبلغ 175000 درهم إلى 50 فائزاً.