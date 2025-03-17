القرية العالمية تطلق «تحدي المشي في رمضان»

أطلقت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، «تحدّي المشي في رمضان» لموسمها الـ 29 وهي المبادرة الهادفة لتعزيز الصحة والعافية من خلال تشجيع ضيوف الوجهة على ممارسة رياضة المشي خلال الشهر الفضيل.

ويتماشى «تحدي المشي في رمضان» مع مبادرة عام المجتمع وحملة #رمضان_في_دبي، ما يؤكد دور القرية العالمية الريادي في تعزيز التفاعل المجتمعي للجميع بمختلف ثقافاتهم عبر أنشطتها وتجاربها الرمضانية المقدّمة تحت شعار «عالم الروائع الرمضانية». ويستمر التحدي حتى يوم الأحد 30 مارس.

وتدعو القرية العالمية ضيوفها لتعزيز روح التواصل والمشاركة والعطاء من خلال أنشطة متنوّعة خلال الشهر الفضيل. وضمن التزامها بالمسؤولية المجتمعية بصفتها إحدى وجهات دبي القابضة للترفيه، تقدّم القرية العالمية عبر «تحدّي المشي في رمضان» خلال موسمها الـ 29 فرصة استثنائية للضيوف للحفاظ على صحّتهم ولياقتهم بينما يتجوّلون في أرجاء الوجهة ويقضون أروع الأوقات.

ويمكن البدء بالتحدي فور دخول الضيوف للقرية العالمية وبمجرّد تفعيل مشاركتهم عن طريق تطبيق القرية العالمية الرسمي، ما يتيح لهم تتبّع خطواتهم وعدّها طوال فترة الزيارة. ويمكن إتمام التحدي بكل سهولة أثناء تجوّل الضيوف للتسوق عبر 30 جناحاً تمثل 90 ثقافةً، واستمتاعهم بالعروض الترفيهية عالمية المستوى، وتجربتهم لأكثر من 200 جولة ومغامرة ولعبة مهارة، يتواجد أغلبيتها في كرنفال، المنطقة الترفيهية الأبرز في القرية العالمية للألعاب والمغامرات.

يحصل الضيوف الذين يُكملون 10 آلاف خطوة خلال زيارة واحدة على جوائز فورية مميّزة تشمل تذاكر دخول إلى القرية العالمية، وقسائم طعام يمكن استخدامها في مجموعة مختارة من المطاعم والمقاهي، وبطاقات «الروائع» المعبأة مسبقاً لتجربة كرنفال.

وباعتباره أحد أهم الأنشطة الرمضانية المحورية في القرية العالمية، يعكس «تحدّي المشي في رمضان» مساهمة الوجهة بالتركيز على الاهتمام بالصحة والعافية ودعم الروح المجتمعية، ما يوفر للضيوف تجربة حيوية وممتعة للاحتفاء بالشهر الفضيل.

وتشكّل القرية العالمية إحدى أبرز المحطات في أجندة دبي السنوية للفعاليات، وتواصل دورها كمركز رئيسي للأنشطة والفعاليات الكبرى، ما يسهم في إثراء التجارب الرياضية في الإمارة وتعزيز الروابط المجتمعية من خلال مبادرات استراتيجية قيّمة.