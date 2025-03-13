اكتشف الفخامة بلا حدود في عطلة عيد الفطر المبارك مع عرض "أقم في بالاتزو ڤيرساتشي وسافر حول العالم" الحصري

يدعوكم فندق بالاتزو ڤيرساتشي دبي، الوجهة الأكثر فخامةً وأناقةً في المدينة، إلى الاحتفال بعيد الفطر المبارك مع عرض "أقم في بالاتزو ڤيرساتشي وسافر حول العالم" الحصري الذي يُعيد تعريف معنى الرفاهية. يقع الفندق في قلب دبي حيث يوفّر إطلالة ساحرة على خور دبي، ويَعِد هذا العرض الاستثنائي بتجربة لا تُنسى تجمع بين الأناقة المطلقة والخدمات الفاخرة، بما في ذلك تذكرة سفر ذهاب وعودة إلى الوجهة التي تختارها.

في هذا الصدد، يقول منذر درويش، رئيس مجلس الإدارة والمؤسّس لشركة بالاتزو للضيافة، المشغّلة لفندق بالاتزو ڤيرساتشي دبي: "في إطار هذا العرض الحصري، نقدّم لضيوفنا الكرام تجربة مميّزة يتطلّعون إليه بعد تسجيل المغادرة من الفندق. مع كل حجز، نضمن لهم تذكرة سفر ذهاب وعودة، مما يُضفي مزيدًا من الحماس والتشويق على إقامتهم. يُجسّد هذا العرض التزامنا بتقديم تجربة إقامة فاخرة لا مثيل لها، إلى جانب منح الضيوف فرصة لاكتشاف وجهات جديدة حول العالم."

بمناسبة العيد المبارك، يتسنّى للضيوف الاستمتاع بإقامة راقية في غرفة أو جناح فاخر من تصميم ڤيرساتشي، تُكمّلها وجبة فطور يومية فاخرة في مطعم "جياردينو" إلى جانب مجموعة مختارة من وسائل الترحيب الخاصة. وتزداد العطلة رونقًا مع تجربة شاي بعد الظهر الأنيقة في لاونج "موزاييكو" وسط أجواء راقية وباعثة على الهدوء.

وللارتقاء بهذه التجربة، يستفيد الضيوف من حسم بنسبة 20% على مجموعة مختارة من تجارب الطعام الفاخرة، وعلاجات السبا المنعشة في "ذا سبا"، بالإضافة إلى تنسيقات زهور مصمّمة حسب الطلب من "ذا فلاور شوب". يسري هذا العرض للإقامة لليلتين على الأقل، ليقدّم تجربة ضيافة عالمية بمعايير استثنائية.

وعند تسجيل المغادرة، يحصل الضيوف على تذكرة السفر للعودة، لتبقى عطلة العيد هذه محفورة في الذاكرة. يحرص الفندق على أن تكون كل لحظة مميّزة، بدءًا من أجواء الرفاه في الفندق وصولًا إلى الرحلة المشوّقة التي تنتظر الضيوف في وجهتهم المختارة.

يُعتبر هذا العرض الخيار الأمثل للباحثين عن تجربة راقية لقضاء عطلة العيد في قلب دبي وخارجها.

التفاصيل

• إقامة في غرفة أو جناح فاخر من تصميم ڤيرساتشي

• تذكرة عودة مضمونة إلى الوجهة التي تختارونها

• بوفيه فطور في مطعم "جياردينو" لشخصَين وطفل واحد

• خدمات ترحيب خاصة

• حسم بنسبة 20 في المئة على المأكولات والمشروبات (باستثناء "كيوز بار أند لاونج" والبرانش والشيشة)

• حسم بنسبة 20 في المئة على علاجات السبا

• حسم بنسبة 20 في المئة في متجر ذا فلاور شوب

• وجبة شاي بعد الظهر الراقية في لاونج "موزاييكو" (مرة واحدة خلال فترة الإقامة)

• تذكرة سفر للعودة: مفتاحكم لاستكشاف العالم، تُقدَّم لكم عند مغادرة الفندق بعد إتمام إقامتكم.

يسري العرض على الإقامة لليلتَين كحدّ أدنى.

* تنطبق الشروط والأحكام. الرجاء الطلاع على الأسئلة الشائعة والشروط والأحكام.

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