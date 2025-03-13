«دبي للتسوق» يعلن اسم الفائز بالجائزة الكبرى

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق، عن اسم الفائز في السحب الضخم لفعاليات دورته الثلاثين، والذي نظمته بالشراكة مع بنك دبي الإسلامي وفيزا، حيث فاز المواطن الإماراتي علي عيسى محمد بالجائزة الكبرى وقدرها مليون درهم، بعد أن قام بالتسوق باستخدام بطاقة فيزا من بنك دبي الإسلامي.

وقال علي عيسى محمد: «يشكل مهرجان دبي للتسوق أكثر من مجرد مهرجان للاستمتاع بتجربة تسوق مميزة وممتعة، فقد أصبح أحد أكبر الاحتفالات السنوية المرتقبة على مستوى دولة الإمارات. وأنا شخصياً أتطلع إلى المهرجان كل عام منذ انطلاقته، كونه يواصل مفاجأتي بتجارب جديدة، وهو ما يعكس قدرة دبي على الابتكار المستمر. ويمثل هذا الفوز حدثاً خاصاً بالنسبة لي، حيث أتعامل مع بنك دبي الإسلامي منذ أن بدأت مسيرتي المهنية قبل 35 عاماً».

وقال محمد فراس، مساعد نائب الرئيس، مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «لم يكن هذا الإنجاز ممكناً لولا الدعم المتواصل من شريكينا بنك دبي الإسلامي وفيزا».