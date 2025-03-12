وجهات دبي تتزين بالعروض الضوئية

تنبض الوجهات العصرية ومراكز التسوّق الرائدة في دبي بالحياة في شهر رمضان المبارك، عبر برنامج غني بالتجارب الثقافية وخيارات المطاعم والمقاهي اللامحدودة. وتوفر العديد من الوجهات في دبي فرصة للزوّار للاستمتاع بعروض الأضواء المبهرة وعروض الإفطار والسحور الحصرية والأنشطة الترفيهية.

ويضيء «رمضان ريفلكشنز»، وهو عرض ضوئي ليلي مذهل يجرى تنظيمه بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وجهة السيف التراثية بصورٍ مذهلة مستوحاة من الشهر الفضيل. ويمكن للزوّار التجوّل في شوارع هذه الوجهة المضاءة بالفوانيس والمملوءة بالأسواق الشعبية على وقع أنغام العود والقانون.

وتمتدّ العروض الضوئية شرقاً لتصل إلى «الخوانيج ووك»، حيث تجعل زينة الشهر الفضيل وأجواؤه المتميّزة من هذا المكان وجهة مثالية لقضاء الأمسيات الرمضانية المذهلة بهدوء وسكينة. وتسهم الديكورات الخاصّة التي تبرز جوهر هذا الشهر المبارك والفوانيس الرمضانية التقليدية والزينة على شكل هلال رمضان في إضفاء أجواء تُشعر الزوّار بالدفء في الأماكن الداخلية والخارجية في «الخوانيج ووك»، في حين تقدّم المطاعم والمتاجر أفضل العروض في هذا الشهر. أما المدرّج الخارجي في سوق مدينة جميرا، فيحتفي بحلول الشهر الفضيل عبر رواية القصص التقليدية وتنظيم العروض الثقافية والشعبية الحية.