«رمضان في دبي».. أمسيات بانورامية تنبض بالثقافة والترفيه

تقدم حملة «رمضان في دبي»، التي تنظمها براند دبي؛ الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، مجموعة استثنائية من الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية لسكان المدينة وزوارها حتى 30 مارس الجاري.

وتدعو مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الجميع إلى الاستمتاع بهذه الفعاليات المتنوعة، من الأمسيات الشعرية الرائعة، والمعارض الفنية التفاعلية، إلى جانب عروض الرسوم المتحركة اليابانية «الإنمي»، والعروض الفنية العالمية.

ويستضيف مسرح زعبيل في جميرا زعبيل سراي أمسية ملهمة تجمع بين الموسيقى والتراث في 15 مارس الجاري، بمشاركة المطربة الفلسطينية دلال أبو آمنة، حيث تقدم المطربة الشهيرة على خشبة المسرح إلى جانب مجموعة من الجدّات، قصصاً وأغاني تراثية تناقلتها أجيال من الفلسطينيات والعربيات.

وتحتضن «دبي أوبرا» 21 مارس الجاري، أمسية شعرية رائعة في إطار فعالية ليالي رمضان، تضم 3 من أبرز الشعراء العرب، وهم: فيصل العدواني، ومحمد السكران، وناصر الوبير. حيث يمكن لمحبي الشعر الاستمتاع بأمسية مليئة بالصور الشعرية الجميلة والتعابير والأبيات الموزونة التي يقدمها هؤلاء الأساتذة.

وتقدم ليالي رمضان في متحف الشندغة للزوار فرصة فريدة من نوعها للتعمق في التراث الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة من 14 وحتى 23 مارس الجاري، مع سلسلة من التجارب التفاعلية والعروض الثقافية، حيث يمكن للحضور استكشاف العادات والتقاليد الراسخة التي تميز شهر رمضان المبارك في دولة الإمارات والمنطقة.

ويدعو متحف الاتحاد زواره إلى الانطلاق في رحلة لاستكشاف التراث والفنون مع ورشتي عمل تفاعليتين حول تاريخ وفن الرسم بالحناء والورق المصنوع يدوياً، حيث تعد هذه الجلسات التفاعلية طريقة عملية للتواصل مع التراث الفني للمنطقة، كما أنها تتيح للحضور اكتساب مهارات جديدة، وتعزز تقديرهم للحرف اليدوية التراثية.

الفن والتأمل

تعود فعالية ليالي رمضان في مركز جميل للفنون من 14 وحتى 16 مارس الجاري، لتقدم مجموعة من ورش العمل التفاعلية، والأنشطة العملية، إضافة إلى افتتاح سوق رمضان الذي طال انتظاره. كما يمكن للعائلات والزوار من جميع الأعمار المشاركة في ورش العمل التي تُقام تحت إشراف مبدعين محليين، والاستمتاع بأنشطة متنوعة، واستكشاف أحدث المعارض في المركز.

ويدعو برنامج أنماط متقاطعة في السركال أفنيو الزوار إلى الاستمتاع بالشعر، وفنون الأداء، والسينما، والمسرح، إلى جانب جلسات محفزة للتفكير تلقي الضوء على حقائق منسية، وتتيح للجميع فرصة التواصل مع التقاليد والموروثات بطريقة مبتكرة. وتستند سلسلة الأعمال التي يشتمل عليها البرنامج إلى الخيال ورواية القصص، وتستكشف ما الذي يحدث عندما نكسر رتابة حياتنا اليومية ونعيد وضع تصور مختلف لما نشأنا عليه.

ويقدم The Dubai Balloon في فندق أتلانتس النخلة المعرض الفني «أصداء الهلال»، الذي يجمع بين الفن العربي المعاصر والتراث العريق، مع إطلالات خلابة على المدينة. حيث يحول هذا المعرض الفريد من نوعه المكان إلى لوحة فنية رائعة حتى 30 مارس، ويسلط الضوء على المواهب الفنية الصاعدة في دولة الإمارات.

ويمكن لعشاق الرسوم المتحركة اليابانية «الأنمي» الاستمتاع بتجربة «ناروتو ذا غاليري»، وهو معرض مخصص لواحدة من أشهر شخصيات الأنمي المحبوبة في العالم. ويستمر هذا المعرض حتى 6 أبريل في دبي أوتليت مول، ويأخذ الزوار في رحلة أسطورية خاصة بشخصية ناروتو، مع صور مذهلة، ومقاطع فيديو ديناميكية، وأعمال فنية حصرية لفناني «الأنمي» المعروفين.

الترفيه العائلي

ويرحب عرض «ذا ماجيك أوف روب ليك» بسكان المدينة وزوارها من الأصدقاء والعائلات، حيث يقدم فنان خفة اليد المعروف عالمياً روب ليك 5 عروض مذهلة في مركز دبي التجاري العالمي من 21 وحتى 23 مارس.

ويمكن للعائلات التي لديها أطفال تبلغ أعمارهم عامين أو أكثر حضور حفل عيد ميلاد سبوت، الذي يُقام في دبي للمرة الأولى من 21 وحتى 23 مارس في جميرا زعبيل سراي، مع مجموعة من الاحتفالات التفاعلية المليئة بالأغاني والاستعراضات والألعاب الممتعة. ويقدم العرض المستوحى من كتاب الأطفال المحبوب «عيد ميلاد سعيد سبوت»، حكاية الجرو «سبوت» الممتعة والتي يشاركه فيها أصدقاؤه المحبوبون القرد ستيف، والتمساح توم، وفرسة النهر هيلين.