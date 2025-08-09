الشطرنج يجمع الهواة في مكتبة محمد بن راشد

نظّمت مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج، ورشة عمل بعنوان «أساسيات الشطرنج»، قدمتها الحكم الدولي مها محمود، بحضور عدد كبير من المهتمين والهواة من مختلف الأعمار، وذلك في إطار برامجها الهادفة إلى تنمية مهارات التفكير وتعزيز الوعي الثقافي والمعرفي لدى مختلف فئات المجتمع.

وشكلت الورشة التي امتدت على مدار يومين، فرصة تعليمية قيّمة للمشاركين، حيث خُصص اليوم الأول لشرح المفاهيم الأساسية في لعبة الشطرنج، بدءاً من التعرف إلى رقعة الشطرنج، وأسماء القطع وآلية تحركها.

وصولاً إلى تقديم شروح مبسطة حول أبرز الخطط التكتيكية المستخدمة في بداية اللعبة «الافتتاحيات»، ومهارات التفكير الاستراتيجي للفوز بالمباريات.

وتميز اليوم الثاني، بجلسة تطبيقية مكثفة، تمكن فيها المشاركون من تجريب ما تعلموه عملياً، من خلال مباريات تفاعلية أشرفت عليها المدربة، والتي قدمت ملاحظات فردية ونصائح تطويرية لكل لاعب، ما أسهم في تعزيز فهمهم قواعد اللعب، وتنمية قدرتهم على اتخاذ قرارات مدروسة خلال مجريات اللعب.

وحظيت الورشة بإقبال واسع وتفاعل من المشاركين الذين أشادوا بمستوى المحتوى، وعدوها مدخلاً ثرياً إلى عالم الشطرنج أسهم في صقل مهاراتهم الذهنية وتعزيز قدراتهم التحليلية.

وتأتي الورشة في سياق التزام مكتبة محمد بن راشد بدورها الثقافي والمعرفي، وحرصها على تقديم برامج متنوعة تلبي اهتمامات جمهورها، بما في ذلك الأنشطة المرتبطة بالألعاب الذهنية، وعلى رأسها لعبة الشطرنج التي تعد من أعرق ألعاب الذكاء وأكثرها تأثيراً في تطوير مهارات التفكير المنطقي واتخاذ القرار.