«البيان» تطلق استفتاءها الأول لدراما وبرامج رمضان 2025

يزخر الموسم الرمضاني الحالي بالعديد من الأعمال التلفزيونية، الدرامية والبرامجية، التي تركز على عنصر الجودة في المضمون والمعالجة الفنية، وذلك بينما تقدم محتوى درامياً، اجتماعياً، ترفيهياً ومعرفياً، متنوعاً. إذ تحرص القنوات التلفزيونية وتطبيقات المشاهدة مع تنويعات وبانوراما هذه الأعمال، على تحقيق شعبية واسعة لدى الشرائح والفئات المجتمعية، مستفيدة من تركيزها على محاكاة تفضيلات أفراد الجمهور ورغباتهم.. بجانب واقع كون تلك الأعمال الدرامية والبرامج تضم هذا العام أسماء بارزة في مجال الدراما والإعلام والثقافة. وبطبيعة الحال، بدأت تبرز، مع انقضاء الأيام الأولى من الشهر الفضيل، ملامح أولية في تصدر جملة من هذه الأعمال والبرامج، بفعل مضامينها وسماتها وماهيات تفضيلات ووجهات نظر المشاهدين وخياراتهم، وهكذا فقد شرعت تشتد المنافسة في الخصوص بين القنوات وتطبيقات المشاهدة لاستقطاب اهتمام الجمهور والاستحواذ على رضاه، وتحقيق نسب مشاهدة عالية.

«البيان» تفتح الباب أمام أفراد الجمهور، كافة، للمشاركة في الاستفتاء الأول الخاص الذي تجريه حول الأعمال التلفزيونية الرمضانية، حيث تستطلع معه خريطة نتائج السباق الدرامي والبرامجي في الأيام الأولى من الشهر الفضيل، في دعوة للمشاهدين للتعبير عن آرائهم في الصدد عبر التصويت للأفضل من بين الإنتاجات الدرامية والأعمال البرامجية في موسم رمضان 2025.