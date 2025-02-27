العثور على نجم «نيو هوليوود» وزوجته ميتَين في منزلهما

عُثِرَ على الممثل الأميركي جين هاكمان (95 عاما) وزوجته عازفة البيانو بيتسي أراكاوا (63 عاما) ميتَين بمنزلهما في سانتا في بولاية نيو مكسيكو، في ظروف لا تزال مجهولة، بعد مسيرة زاخرة بالأعمال السينمائية منها "بوني أند كلايد" و"ذي فرنش كونكشن" و"أنفورغيفن".

وأفادت وسائل إعلام أميركية عدة، الخميس، بالعثور على هاكمان وزوجته ميتَين بمنزلهما، معيدة نشر معلومات أوردتها في وقت سابق صحيفة "سانتافي نيومكسيكن" المحلية.

ونقل عدد من وسائل الإعلام عن مكتب مأمور مقاطعة سانتافي أن لا أثر لأي فعل إجرامي، لكنه لم يحدد سبب الوفاة. كما عُثر على كلبهما نافقا في المنزل.

ونعى المخرج الأميركي فرانسيس فورد كوبولا الذي تعاون مع هاكمان في فيلم "ذي كونفرسيشن" (1974)، الممثل الأميركي وكتب في صفحته عبر انستغرام: "إن خسارة ممثل عظيم هي دائما سبب للحداد والاحتفاء: جين هاكمان، ممثل عظيم وملهم ومذهل في عمله وتعقيده. إنني حزين على خسارته وأحتفي بوجوده ومساهمته" في السينما.

وكان آخر ظهور لهاكمان على الشاشة في فيلم "ويلكام تو موزبورت" (2004)، وأعلن اعتزاله رسميا سنة 2008.

شخصية بارزة في "نيو هوليوود"

ولد هاكمان في 30 يناير 1930، وأصبح شخصية بارزة في "نيو هوليوود"، وهي حركة تجديد إبداعي في السينما الأميركية بين عامي 1960 و1980 تميزت بأفلام شهيرة مثل "ايزي رايدر" للمخرج دينيس هوبر، و"ايه كلوكوورك اوراندج" لستانلي كوبريك و"تاكسي درايفر" لمارتن سكورسيزي.

في تلك المرحلة، كان يتميز مظهر هاكمان بشارب وبدانة وصلع، وهي ثلاث علامات مميزة ساعدته ليكون صورة عن "الرجل القوي".

عندما كان على مشارف الأربعين من عمره، شارك في فيلم "بوني أند كلايد"عام 1967، وهو عمل جعله مشهورا وحصل بفضله على أول ترشيح لجوائز الأوسكار، لكن من دون الفوز بها.

وقد نال هاكمان جائزتي أوسكار إحداهما عام 1971 في فئة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "ذي فرنش كونكشن" الذي أدى فيه دور الشرطي جيمي "بوباي" دويل.

ثم حاز جائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عام 1993 عن أدائه في فيلم "روثلس" للمخرج كلينت إيستوود. وتولى في هذا العمل دور قاتل سابق يصبح مأمور منطقة صغيرة في وايومنغ.

جائزتا أوسكار

تلقى الممثل خمسة ترشيحات في جوائز الأوسكار فاز في اثنتين منها ورُشح ثماني مرات لجوائز غولدن غلوب بينما فاز بأربع منها.

وقد عمل مع أسماء بازرة في السينما، بينها فرانسيس فورد كوبولا في فيلم "ذي كونفرسايشن"، وكريستوفر ريف في "سوبرمان" عام 1978، وآل باتشينو في فيلم "سكيركرو" غير المعروف والذي قال هاكمان ذات مرة إنه العمل المفضل لديه في مسيرته المهنية.

وقال لمجلة "ليكسبريس" الفرنسية في إحدى المقابلات "في هوليوود، كل شيء يدور حول السينما: المحادثات، والأشخاص الذين نراهم، والحياة اليومية. إنها نرجسية تامة. وينتهي بنا الأمر بنسيان سبب عملنا في هذه المهنة".

