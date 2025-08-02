أغسطس في دبي.. فعاليات وعروض استثنائية لصيف حافل بالبهجة

تتنوع فعاليات دبي في شهر أغسطس لهذا العام، وترسم صورة حيوية للصيف في دبي، التي تنبض بالأفكار الجديدة كل يوم، ولا تتوقف عن الابتكار في الأنشطة والفعاليات، والتنويع في الأجندة الفنية والثقافية، لتشمل عروضاً موسيقية وحفلات غنائية وعروضاً مذهلة.

وفي شهر أغسطس تقدم دبي حزمة من الفعاليات المتميزة، من أبرزها «حفل ذكريات سبيستون»، الذي يُعاد فيه إحياء أجمل شارات الرسوم المتحركة التي رافقت الطفولة، بصوتها الأصلي وألحانها التي لا تُنسى، في أجواء مليئة بالمشاعر، والمفاجآت الفنية، والتفاعل الجماهيري الواسع. ويقام الحفل الليلة في مسرح زعبيل بدبي، في جميرا زعبيل سراي.

وفي السياق نفسه، وغير بعيد كثيراً عن عالم الرسوم المتحركة، يأتي حفل «روائع الأنيمي»، الذي حاز على شعبية جارفة تخطت حدود اليابان، ما يصنع أمسية استثنائية تتواصل 90 دقيقة من المتعة والإثارة. وذلك في 15 أغسطس الجاري، في شارع الهلال الغربي، نخلة جميرا، دبي.

لا تقتصر فعاليات دبي الغنائية على ما تم ذكره آنفاً، فلا زال شهر أغسطس يُخبّئ الكثير من الحفلات لفنانين عرب وعالميين، ويتمثل أبرزها حفل ناتالي إمبروليا في «دبي أوبرا» في الثالث والعشرين من الشهر الجاري. وكذلك حفل مايسي غراي في «كوكا كولا أرينا»، في التاسع والعشرين منه. أما في الثلاثين منه فتستضيف «كوكا كولا أرينا» حفل إرث خان».

وتشتمل فعاليات دبي لشهر أغسطس كذلك على عدد من العروض الفنية، منها مسرحية «أليس في بلاد العجائب»، التي تأخذ الحضور في رحلة إلى عالم مليء بالمفاجآت والشخصيات الغريبة مثل «الأرنب الأبيض» و«القبعة المجنونة» و«ملكة القلوب».

ويقدم العرض مسرح الفن الرقمي بتقنية حديثة بزاوية 360 درجة تدمج بين الأداء الحي والتكنولوجيا لتجربة غامرة وفريدة من نوعها تجمع بين الخيال والابتكار. وذلك في «فندق جميرا بيتش»، أيام 19 و21 و23 أغسطس الجاري.

ويتخلل فعاليات دبي خلال شهر أغسطس «عالم مدهش»؛ المناسبة الرائعة التي تُقام في مركز دبي التجاري العالمي، حيث سيتسنّى للحضور مشاركة «مدهش» وصديقته «دانة» مغامراتهما الرائعة والمليئة بالحيوية والمرح، وذلك اعتباراً من اليوم وحتى 2 28 أغسطس.

«ذا ليتل ميرميد»

وتتواصل فعاليات دبي الفنية مع عرض «ذا ليتل ميرميد» المسرحي، الذي يأخذ حضوره في رحلة ساحرة إلى أعماق البحر، في عرض يجمع بين الموسيقى الحية والتقنيات المسرحية الحديثة التي تضفي سحراً خاصاً على القصة الكلاسيكية.

وذلك في فندق جميرا بيتش، يومي 13 و15 أغسطس. أما عرض علاء الدين، فيقدم فرصة لخوض مغامرة ساحرة على متن السجادة الطائرة، من خلال القصة الشهيرة المليئة بالإثارة والسحر والتحديات.

ويقدم هذا العرض الإيمائي الكلاسيكي تجربة غنية بالمرح والموسيقى الحية والرقص والعروض التفاعلية.