10 آلاف زائر لاحتفال «فرجان دبي» بـ«حق الليلة»

احتفلت «فرجان دبي»؛ المؤسسة الاجتماعية التطوعية الهادفة إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين سكان الأحياء في دبي، عبر المنصات الافتراضية، بمناسبة ليلة النصف من شعبان «حق الليلة»، في حديقة مشرف الوطنية في دبي، وسط أجواء تراثية مبهجة، جمعت الأطفال والأسر في فعاليات مليئة بالفرح والموروث الشعبي الأصيل، وذلك بمشاركة أكثر من 10 آلاف زائر من مختلف الأعمار.

ويأتي ذلك تزامناً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، العام 2025 «عام المجتمع»، والذي يهدف إلى تعزيز الروابط داخل الأسر والمجتمع، بما يعكس رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر.

وجاء احتفال «فرجان دبي» بمناسبة «حق الليلة» ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الفرجان، الذي تنظمه «فرجان دبي»، بالتعاون مع صندوق الفرجان، وبلدية دبي، ويستمر حتى 26 فبراير الجاري في حديقة مشرف الوطنية.

وشهدت الاحتفالات بحق الليلة أهازيج شعبية، جسدت العادات الإماراتية المتوارثة، إلى جانب العديد من الأنشطة والفعاليات، التي استمتع بها جميع الحضور من مختلف الفئات العمرية.

وعبرت علياء الشملان، مدير فرجان دبي، عن سعادتها بالحضور الكبير والتفاعل المميز، الذي شهدته فعالية حق الليلة هذا العام، مؤكدة أن هذا الإقبال يعكس عمق ارتباط المجتمع الإماراتي بتراثه وتقاليده الأصيلة. وأشارت إلى أهمية الاحتفاء الذي يشكل جزءاً مهماً من الموروث الشعبي الإماراتي، إذ يعزز مفاهيم الترابط المجتمعي والفرح المشترك بين أفراد المجتمع، كما يتيح للأطفال التعرف على جذورهم الثقافية بطريقة شائقة وحيوية.

ويأتي احتفال «فرجان دبي» بمناسبة «حق الليلة» في إطار حرصها على الحفاظ على التراث الإماراتي، وتعزيز قيم التواصل الاجتماعي بين الأجيال.

وتشكل احتفالية «حق الليلة» مناسبة اجتماعية ضاربة في التراث الإماراتي تحتفي بليلة النصف من شعبان، وتعبر عن الاستعداد لشهر رمضان الكريم، والفرح بنسائمه المباركة.

وتضمن برنامج الاحتفال مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية الهادفة إلى تعريف الصغار بعادات «حق الليلة»، وقيم التعاون والتكافل الاجتماعي المتأصلة في الثقافة الإماراتية، كما أتيح للأطفال فرصة تجربة الألعاب الشعبية والاستمتاع بالأهازيج التراثية، وسط أجواء تغمرها السعادة والبهجة.

هذا وتتضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الفرجان العديد من الأنشطة، التي تسهم في ترسيخ التقارب والتلاقي بين أفراد أحياء وفرجان دبي، وتتيح مناخاً يخدم تقوية أواصر التضامن المجتمعي، حيث يُعد الأول من نوعه الذي يجمع بين الفنون، والتراث، وريادة الأعمال، والأنشطة العائلية، في تجربة مجتمعية متكاملة تعكس روح دبي وقيمها، ويخلق منصة تشاركية، تتيح للأفراد والمشاريع الناشئة فرصة الظهور والتفاعل مع المجتمع في بيئة احتفالية مميزة.