فعاليات متنوعة وتجارب ترفيهية في مهرجان دار الزين بالعين

انطلقت، أمس، فعاليات مهرجان دار الزين «داز» في حديقة الجاهلي بمدينة العين، بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ليقدّم تجربة ترفيهية مميزة تمتد على مدار عشرة أيام، تجمع بين المغامرة، الترفيه، والتفاعل العائلي في أجواء طبيعية خلابة.

ويشمل المهرجان مجموعة متنوعة من الفعاليات المصممة لجميع الفئات العمرية، حيث تتيح حديقة المغامرات تجارب شيّقة مثل الزيبلاين، القفز الحر من ارتفاع 10 أمتار، وجدار التسلق.

كما يقدم مسار تحدي العقبات فرصة للمشاركين لخوض مغامرات حماسية مع جوائز تصل إلى 8.000 درهم للفائزين.

وفي إطار الفعاليات الرياضية، يستضيف المهرجان ورشاً تدريبية وجلسات تفاعلية مع نجم اليوتيوب الشهير SV2 خلال الفترة من 16 إلى 18 فبراير الجاري، بالإضافة إلى مباريات كرة قدم تفاعلية تجمع الأطفال والكبار.

ويقدم المهرجان تجربة ترفيهية متكاملة عبر العروض الحية التفاعلية، حيث يشارك الأطفال في عروض شخصيات كوكوميلون، إلى جانب عرض حلقات مغامرات منصور على الشاشة الكبيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما تتوفر ورش عمل الفنون والحرف اليدوية التي تتيح للزوار فرصة الإبداع في تصميم الأساور، الحقائب المزخرفة، والأكسسوارات.

ويضم المهرجان ركناً خاصاً لعشاق الطبيعة والتجارب التفاعلية، من خلال تعدين الأحجار الكريمة وحديقة الحيوانات الأليفة بالتعاون مع حديقة العين للحيوانات، حيث يمكن للزوار اكتشاف الكنوز المخفية والتفاعل مع الحيوانات الأليفة.

ويعد مهرجان دار الزين 2025 وجهة ترفيهية متكاملة لجميع أفراد العائلة، حيث يضم عروضاً موسيقية ومسرحية حية، إلى جانب ركن خاص بالمأكولات العالمية والمحلية التي تتيح للزوار فرصة تذوق أشهى الأطباق وسط أجواء طبيعية فريدة، مما يجعله تجربة مثالية لقضاء أمتع الأوقات مع العائلة والأصدقاء.