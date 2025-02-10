عطلة عائلية بلمسة من «الدباديب» في دبي

تواصل دبي الابتكار في الترويج السياحي في ظل موسم الشتاء المتفرد للإمارة، وفي آخر الابتكارات قدم أحد فنادق دبي تجربة مختلفة لخلق عالم من المرح لدى العائلات والأطفال.

وأكد سيباستيان شيج، مدير العمليات في الشرق الأوسط وجزر المالديف والمدير العام لمنتجع سينتارا ميراج بيتش دبي:" ننسج مغامرات عائلية استثنائية، لتأسر قلوب الكبار والصغار على حد سواء. نعلم أن الأطفال شغوفين بكل تجربة جديدة، ولذا نعمل دائماً على تجاوز الحدود لابتكار لحظات استثنائية لا تنسى. تعاوننا مع بيلد-أ-بير ووركشوب يضفي لمسة سحرية تكمل رؤيتنا العائلية، لنحقق بذلك توازناً مثالياً بين المرح والخيال. نقدم لحظات من السعادة والتجارب التي تظل خالدة في الذاكرة، يتذكرها الضيوف من جميع الأعمار على مرّ السنين".

ومن جانبه ديريك هارت، المدير العام لشركة بيلد- أ- بير ووركشوب:" نسعى جاهدين لإيقاد شعلة الفرح وإلهام خيال الأطفال من جميع الأعمار، وهي رؤية تتناغم تماماً مع رؤية منتجع سينتارا ميراج بيتش دبي. من خلال هذه الشراكة، نتمكن من نقل سحر بيلد-أ-بير إلى آفاق أبعد من حدود متاجرنا، لابتكار تجارب لا تُنسى، حيث ينبض خيالنا بالحياة وتجتمع شخصياتنا المحبوبة في عالم جديد ومبهر ينبض بالمرح والإبداع".

ويجمع التعاون الذي يضمّ تحت مظلته منتجع سينتارا ميراج بيتش دبي وبيلد-أ-بير ووركشوب بين عالم المرح والخيال بطريقة استثنائية. في إطار هذه الشراكة، سيحظى الضيوف بتجربة مع أجنحة تحمل طابعاً مميزاً ، ولإضافة لمسة مميزة، سيحصل الضيوف على دمية دب فاخرة وحصرية ليأخذوها معهم إلى المنزل بعد أن يخوضوا تجربة في ورشة بيلد-أ-بير بالطابق الأرضي.