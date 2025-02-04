روائع عمر خيرت الموسيقية تصدح في «ليالي السعديات»

قدم الموسيقار العالمي عمر خيرت، يوم أمس، باقة من أجمل مقطوعاته التي أبدعها على مدار 50 عاماً خلال حفله ضمن «ليالي السعديات»، سلسلة الأمسيات الموسيقية التي تقام فوق مسرح خارجي مفتوح في جزيرة السعديات، بتنظيم من «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

واستمتع الحضور بأعذب الألحان، وتحدث الموسيقار إلى جمهوره في أبوظبي قائلاً: «وجودي معكم في أبوظبي تجربة لا تُنسى، شكراً لكم جميعاً على استقبالكم الدافئ».

ويُعد عمر خيرت أحد أبرز الموسيقيين العرب، حيث يحظى بمكانة مرموقة على المستويين الجماهيري والنقدي تقديراً لبراعته في المزج بين الموسيقى العربية الأصيلة، والسيمفونية، مع لمسات مستوحاة من ثقافته المصرية.

وتُشكل «ليالي السعديات» إحدى أبرز فعاليات أجندة أبوظبي التي تتضمن جدولاً متنوعاً من التجارب والعروض العائلية والفنية والرياضية والمهرجانات الثقافية على مدار العام.