مع "إيثان آلن".. ارتقوا بجلساتكم الرمضانية إلى عالمٍ من الأناقة الخالدة

خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، لا تفوّتوا ابتكار المساحة المخصصة لجلسات الإفطار والسحور، بطريقةٍ تجعلكم تعيشون لحظاتٍ لا مثيل لها. نحن في "إيثان آلن" ندرك أنّ طاولة الطعام هي القلب النابض بالفرح عند اجتماع أفراد العائلة والأصدقاء، حيث يروي كلٌّ مهم قصصاً مشوّقة، ويحتفون معاً بأجمل التقاليد، ويعزّزون الأواصر الأسرية والتواصل الإنسانيّ. من هذا المنطلق، جرى تصميم مجموعة طاولات الطعام الحصرية لدينا لجعلها قادرةً على تحويل جلسات الإفطار والسحور إلى أوقاتٍ تنبض بذكرياتٍ لا تُنسى.

احتفلوا بأجواء الشهر الكريم ووفّروا الكثير مع العروض الحصرية

احتفالاً بحلول الشهر الكريم، تقدّم "إيثان آلن" خصماً بنسبة 30% على جميع أكسسوارات مائدة الطعام. مجموعتنا الحصرية والمنسقة، من الملاعق وأدوات التقديم الأنيقة، إلى أغطية الطاولات الفاخرة وغيرها من القطع الاستثنائية، كفيلةٌ بنشر لمسات الأناقة والرقيّ والجمال على كل جلسة إفطار وسحور.

قطعة لا بدّ منها خلال شهر رمضان وبعده

إذا كنتم تستقبلون ضيوفاً مقرّبين إلى جلسةٍ عائلية دافئة، أو تقيمون احتفاليةً كبرى ومميّزة، إليكم طاولات وكراسي الطعام من "إيثان آلن" التي تنفرد بتنفيذها بحِرفيةٍ لا تُضاهى، وبتصاميمها التي تضفي جمالاً خالداً على منازلكم. صُمّمت منتجاتنا لتدوم مدى الحياة، وهي تتجاوز كونها مجرد قطع أثاث: إنها استثمارٌ في أوقاتٍ رائعة تمضونها مع أفراد العائلة، تدوم ذكرياتها طويلاً.

اختاروا الطاولة المثالية لكم

دعوا "إيثان آلن" تساعدكم في اختيار طاولة الطعام التي تجسد أسلوبكم وتلبّي ما تتطلّعون إليه:

• طاولة مصمّمة لتلائم المساحات الداخلية: تشمل مجموعتنا تصاميم متعدّدة الأشكال والاستخدامات لتناسب أيّ مساحة في المنزل، من الزوايا ذات الشكل المريح، إلى المناطق الفسيحة المخصصة لتناول الطعام.

• طاولة مصمّمة للّقاءات الكبرى: لطاولاتنا ميزة تمديد طولها، بما يضمن استعدادكم الدائم لاستقبال ما شئتم من الضيوف، حتى في الأوقات غير المتوقعة خلال شهر رمضان.

• تصاميم خالدة: اجمعوا بين طاولتنا المميّزة وكراسينا المصنوعة بأيدي خبراء، لتحصلوا على حضورٍ متجانس وعمليّ وملفت، يجمع بين الكلاسيكية والحداثة.

زوروا "إيثان آلن" اليوم

غرفة الطعام التي تحلمون بها في انتظاركم. زوروا صالات العرض الخاصة بنا على شارع الشيخ زايد، وفي "دبي هيلز مول"، لتكتشفوا قطع الأثاث والأكسسوارات الرائعة المصنوعة يدوياً والمصمّمة لترافقكم على مدار الزمن. خلال شهر رمضان لهذا العام، دعوا "إيثان آلن" تساعدكم في ابتكار مساحاتكم المنزلية بصورةٍ تجعل من كل اجتماع لأفراد الأسرة والأصدقاء مناسبةً لا مثيل لها، تحتفي بالألفة والأناقة والجمال.