تجارب حصرية مميزة في دبي احتفالاً برأس السنة القمرية

تقدم دبي على مدار أسبوع كامل برنامجاً حافلاً بالفعاليات بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة، وذلك حتى 2 فبراير.

وتستضيف مراكز التسوق في دبي مجموعة من الفعاليات المناسبة للعائلات والعروض الترويجية الحصرية. وسيحظى سكان دبي وزوارها بفرصة الفوز بجوائز ضخمة كجزء من السحوبات الكبرى التي تستضيفها مجموعة من مراكز تسوق على مستوى المدينة. حيث يمكن للمتسوقين في مركز بوابة الخيل المجتمعي، وأرابيان سنتر، وباي أفينيو، ودبي فستيفال بلازا، وتايمز سكوير سنتر، وسيليكون سنترال، الفوز بجزء من جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 50 ألف درهم.

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ويمكن للمتسوقين الاستفادة من العروض الترويجية الحصرية التي تقدمها وعلامات تجارية رائدة مثل مجوهرات كورابة، وبيور جولد للمجوهرات، ومجوهرات جوهرة، وذا بودي شوب، وموجي، وريتوالز، وماكس مارا، ولوكسيتان، ورالف لورين، وتوم فورد، وغيرها الكثير. وستسهم هذه العروض المذهلة التي تشمل مجموعة واسعة من المنتجات، من الأزياء الفاخرة ومنتجات التجميل إلى الإكسسوارات التي لا غنى عنها، في جعل رأس السنة القمرية مناسبة مثالية للحصول على أحدث الملابس، أو الاستمتاع بشراء العطور المميزة، أو اقتناء الأحذية الأنيقة.

وتشكل المعالم السياحية في دبي وجهة مثالية للأصدقاء والعائلات الراغبين في الاحتفال بالسنة القمرية الجديدة. وتدعو القرية العالمية العائلات والأصدقاء للاستمتاع بتجارب التسوق في الجناح الصيني بالقرية، بالإضافة إلى فرصة تناول الطعام اللذيذ في السوق العائم الشهير وفي أنحاء القرية العالمية، والفعاليات الترفيهية المذهلة التي تشمل عروض الليزر والنار اليومية، وبحيرة التنين الجديدة، وعروض الألعاب النارية المذهلة يومي 31 يناير، و1 فبراير في تمام الساعة 9 مساءً.

وتضيء الواجهة الشهيرة لفندق جميرا برج العرب برسوم متحركة حصرية ذات طابع خاص من 28 وحتى 30 يناير، في تمام الساعة 8 و9 و10 مساءً، ما يمنح الجميع فرصة الاستمتاع بمشاهدة العرض .

ويمكن لعشاق الطعام الاحتفال بالسنة القمرية الجديدة في عدد من أفضل المطاعم على مستوى المدينة، والتي تقدم قوائم طعام مصممة خصيصاً للاحتفال بهذه المناسبة حتى 2 فبراير. حيث يقدم مطعم ديمون داك للشيف ألفين يونج في فندق بانيان تري دبي، تجربة تناول طعام مميزة مع عرض رقصة الأسد المذهل، فيما يقدم مطعم هاكاسان دبي قائمة طعام محدودة الإصدار مكونة من 9 أطباق تضم أرقى المأكولات. وسيحظى زوار مطعم هاتونج في مركز دبي المالي العالمي بفرصة الاختيار من قائمة طعام أصيلة تضم أشهى المأكولات مع الاستمتاع بعروض رقصة الأسد المبهرة، وعروض الطبول الصينية.

وتقدم أشهر فنادق دبي مجموعة من باقات الإقامة الخاصة احتفالاً بالسنة القمرية الجديدة، بما في ذلك منتجع الحبتور جراند أوتوغراف كوليكشن، وذا لانا – دورشستر كوليكشن، وإنتركونتيننتال ريزيدنسز دبي بيزنس باي، وإم دي – باي جيوان، وإدج كريك سايد، حيث يمكن للأصدقاء والعائلات الاستمتاع بعروض حصرية وتجارب إقامة فندقية لا تُنسى.