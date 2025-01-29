سحوبات وجوائز مهرجان دبي للتسوق تغير حياة الفائزين

قدم مهرجان دبي للتسوق، على مدى 3 عقود، عروضاً ترويجية مذهلة، وسحوبات لا مثيل لها تمنح جوائز استثنائية، من السيارات الجديدة إلى الجوائز الذهبية والنقدية التي أدخلت الفرحة إلى قلوب الفائزين من سكان المدينة وزوارها.

وخلال الدورة الثلاثين الأكثر روعة وتميزاً في تاريخ المهرجان، والتي اختتمت فعالياتها أخيراً، فقد تم منح 1115 فائزاً من سعداء الحظ 23 سيارة جديدة، و21 مليون درهم نقداً، وجوائز ذهبية بقيمة 1.5 مليون درهم، و80 مليون نقطة ولاء.

دعم كبير

ويشارك الفائزون في الدورة الثلاثين من مهرجان دبي للتسوق هذا العام، قصص الفوز الخاصة بهم، ومن بين الفائزين أرنيل ماماريل، الذي كان يتابع سحوبات المهرجان لسنوات، وحصل أخيراً على البطاقة الفائزة هذا العام. وعبر ماماريل عن فرحته بالفوز قائلاً: «أعيش وأعمل في دولة الإمارات منذ نحو 10 سنوات، بينما تعيش عائلتي في الفلبين.

وفي كل عام، كنت أتابع سحوبات مهرجان دبي للتسوق وأشاهد الفائزين في المهرجان. واليوم، أنا واحد من بين سعداء الحظ، حيث كان الفوز بمبلغ 100.000 درهم بمثابة دعم كبير لي ولعائلتي، فقد استطعنا الآن سداد جميع ديوننا».

وقالت ميدونراج شيراتو، المقيمة في دبي منذ 21 عاماً: «بعد أن انتقلت إلى دبي، تمكنت أنا وصديقتي من خلال الكثير من العمل الجاد والمثابرة، من افتتاح شركتنا الخاصة. وقد سمعت للمرة الأولى عن سحوبات مهرجان دبي للتسوق عندما كنت أتسوق بصحبة عائلتي في دبي فستيفال سيتي مول. ولم أصدق الأمر عندما تلقيت المكالمة التي تؤكد فوزي بالجائزة، حتى رأيت اسمي في قائمة الفائزين، ثم استلمت السيارة بعد يومين فقط. لقد شعرت أنا وعائلتي هنا ووالدي في الهند بالكثير من السعادة بعد الفوز، وهو شعور سيظل يرافقني مدى حياتي».

سيارة نيسان

وكان زبير أشرف محمد، المقيم في دبي منذ عام 2013، بحاجة إلى سيارة عائلية، مما جعله يخوض تجربة الدخول في سحوبات مهرجان دبي للتسوق. وقال زبير: «انتقلت عائلتي من باكستان إلى دبي منذ 3 أشهر فقط، وكنت بحاجة إلى سيارة جديدة.

وشاركت في سحب مهرجان دبي للتسوق من خلال شراء بطاقة عبر الإنترنت للمرة الأولى على الإطلاق. وبعدها تلقيت مكالمة هاتفية تخبرني بالفوز بسيارة نيسان إكستيرا ومبلغ 100.000 درهم. لم أصدق الأمر في البداية حتى راجعت قائمة الفائزين عبر الإنترنت.

وكانت عائلتي مسرورة للغاية لأنني أول فرد في العائلة يفوز بمثل هذه الجائزة الكبرى». ويشارك إبراهيم سافاد، الذي يعمل موظفاً في مقهى، في سحوبات مهرجان دبي للتسوق منذ خمس سنوات، ويشتري التذاكر أحياناً بمفرده وأحياناً أخرى بمشاركة أصدقائه.

ويشرح إبراهيم كيف كان متشككاً في الفوز في بداية الأمر، ولكن سرعان ما تحول هذا الشك إلى سعادة، قائلاً: «عندما تلقيت المكالمة التي أبلغتني بفوزي بسيارة نيسان باترول جديدة، شعرت بالذهول التام، فهذه الجائزة تعني الكثير بالنسبة لي ولعائلتي، فأنا لدي منزل قيد الإنشاء في مسقط رأسي، وهذا الفوز سيسمح لي بإكمال بناء المنزل في أسرع وقت».