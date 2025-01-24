مطعم سوشي سامبا أبوظبي يفتتح أبوابه

أعلن مطعم سوشي سامبا أبوظبي، ثاني مطاعم مجموعة سوشي سامبا في دولة الإمارات، عن افتتاح أبوابه أمام الضيوف من موقعه في فندق كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد. ويَعد المطعم الجديد بإحداث نقلة نوعية في مشهد الطهو على مستوى العاصمة الإماراتية من خلال مزجه بين النكهات الجريئة والثقافات المتعددة والأجواء النابضة بالحياة.

ويحتفي سوشي سامبا بالثقافة اليابانية والبرازيلية والبيروفية ونكهاتها الشهية، ويستمد إلهامه من الأجواء الحيوية الفريدة والروح الجريئة لهذه الثقافات المميزة بطريقة مبتكرة.

ويقع سوشي سامبا أبوظبي على المنصة 1 من كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد، ويمتد المطعم بتصميمه المميز على مساحة طابقين وعلى بعد خطوات من كورنيش أبوظبي الشهير وسط إطلالات مذهلة على الواجهة البحرية. ويستقبل المطعم الضيوف من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 6 مساء حتى 1 بعد منتصف الليل، ويستمر عمله حتى الساعة 2 بعد منتصف الليل من الخميس إلى السبت، ليوفر الوجهة المثلى للقاء العائلة والأصدقاء.

ويقدم أوبيد فيليجاس، الشيف التنفيذي في سوشي سامبا، قائمة طعام مليئة بالنكهات اللذيذة والمكونات المميزة، ليمنح الضيوف تجربة استثنائية داخل المطعم وفي الهواء الطلق.

ويوفر سوشي سامبا أبوظبي تشكيلة غنية من الأطباق العصرية بلمسة فنية، بما فيها أطباق السوشي والتمبورا التقليدية اليابانية وأصناف السيفتشي والأنتيكوتشوس البيروفية. وتمتاز الأطباق بنكهاتها الآسرة وروائحها الرائعة، ويبرز منها طبق أنتيكوتشوس سمك القاروص التشيلي والمحضّر مع صلصة ميسو البيضاء والثوم المعمر، ولفائف أسيفيتشادو سامبا، وطبق السوشي والساشيمي المذهل الذي يضم لفائف بنكهة المطعم الخاصة.

وينفرد المطعم بتقديم مجموعة فاخرة من المأكولات البحرية والأسماك اليابانية، بما فيها سمك كينمداي وأمبرجاك وهيرامي والتونا، كما يحرص على دعم الشركات المحلية والممارسات المستدامة عن طريق اختيار الخضار العضوي الطازج والمنتجات من المزارع الموجودة في دولة الإمارات.

وتتكامل الأطباق الشهية في سوشي سامبا أبوظبي مع الأجواء النابضة بالحياة التي تشتهر بها العلامة، مما يمنح الضيوف خلال عطلات نهاية الأسبوع تجربة غامرة مع عروض الترفيه الحية والمذهلة، بما فيها عروض راقصي السامبا، التي تحتفي بالثقافة البرازيلية، ومنسقي الأغاني والموسيقيين.

للحجز، يرجى التواصل من خلال البريد إلكتروني: reservations@sushisambaabudhabi.com أو الاتصال على الرقم: 028115882.