«العام الصيني الجديد» في موشنجيت دبي وذا جرين بلانيت .. مغامرات وتحد ومرح

كشف موشنجيت دبي، أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من هوليوود في الشرق الأوسط، عن احتفالاته بالسنة الصينية الجديدة ضمن أجواء ساحرة اعتباراً من 18 يناير الجاري، حيث سيتحول المتنزه إلى وجهة غامرة تحتفي بسنة الأفعى أو «عام برج الثعبان»، ليقدم «بو» من كونغ فو باندا للضيوف لمحة عن الثقافة الصينية واحتفالاتها المبهجة التي ستكون زاخرة بالحماس والإثارة للضيوف من جميع الأعمار.

وسيقدم موشنجيت دبي خلال هذا العام مزيجاً فريداً بين التقاليد الفريدة وتجارب المغامرات الحماسية.

وسيكون ضيوف الوجهة مدعوين لخوض تحدي «المحارب الأحمر» الذي يمثل مغامرة شيقة في جميع أنحاء المتنزه، حيث سيتعين على الضيوف المشاركين فيها إتمام العديد من المهام للحصول على الشريط الأحمر من أي من متاجر الوجهة، ومن ثم ربط الشريط في «شجرة الأمنيات» لتمني عام مزدهر، وهو التحدي الذي سينعقد لفترة محدودة فقط، ويضم العديد من تجارب المغامرات والحماس الذي يضفي طابعاً شخصياً لكل المشاركين فيه.

ويدعو محارب التنين الشهير «بو» ضيوف المتنزه إلى مغامرة حافلة بالإثارة والتشويق خلال عرض «أكاديمية الكونغ فو» الحماسي والممتع، والذي يمكن فيه للضيوف تعلم بعض مهارات رياضة الكونغ فو التي سيقدمها المعلم «شيفو»، ومن ثم فرصة لقاء شخصية «بو»، ليحظى الضيوف بأوقات حافلة بالمتعة والتجارب الترفيهية الغامرة بصحبة شخصياتهم المفضلة.

كما سينتظر الضيوف «موكب رقصة التنين» بإيقاعاته الصاخبة لينثر أجواء من تمنيات الحظ والازدهار بين الحضور، فيما يعزز هذا الموكب من الأجواء الاحتفالية من خلال عرضه مجموعة من الحركات والمهارات الاستثنائية والأزياء ذات الألوان النابضة والعروض الآسرة التي تتيح للضيوف تجربة لا متناهية من المتعة.

وسيكون عشاق أقصى مستويات الإثارة والحماس، على موعد مع مجموعة من الألعاب المميزة بمنطقة «كونغ فو باندا» في «دريم وركس»، بما فيها «أفعوانية السيد بينغ المعكرونية» التي تدور بسرعة قصوى لمزيد من الحماس ضمن هذه الأجواء الاحتفالية، أو تجربة «كونغ فو باندا: العظمة لا تتوقف»، وهي لعبة محاكاة رباعية الأبعاد يمكن فيها للضيوف الانضمام للمعلم «بو» في مهمته لإنقاذ أساطير الكونغ فو. ويتيح المتنزه للذواقة وعشاق المأكولات الفريدة في مطعم السيد بينغ للنودلز، تشكيلة متنوعة من أشهى المأكولات التي تناسب كافة الأذواق.

وسيتمكن ضيوف موشنجيت دبي من الحصول على هداياهم التذكارية المميزة والمنتجات المتنوعة من «متجر هدايا محارب التنين»، الذي يمكن فيه الاستفادة من خصومات تصل إلى 70 %. واحتفالاً بهذه المناسبة، ستقدم كذلك كافة المتاجر هدايا خاصة للضيوف ممن ينفقون حتى 150 درهماً، تعد مثالية للاحتفاء بالسنة الصينية الجديدة ومغامراتها الحماسية.

وإلى جانب الاحتفالات الغامرة التي سيحتضنها، يزخر متنزه موشنجيت دبي بـ 29 من الألعاب والوجهات الترفيهية الحماسية للعائلات وأصحاب القلوب القوية، بداية من الأفعوانيات السريعة وحتى الألعاب العائلية، كل ذلك ضمن أجواء بديعة حافلة بالمتعة والمرح.

وأما ذا جرين بلانيت دبي، فتحتفي الوجهة بالسنة الصينية الجديدة بأنشطة وفعاليات غامرة على مدار أسبوع كامل، حيث كشفت «ذا جرين بلانيت دبي» الغابة الاستوائية الداخلية الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، عن احتفالاتها بسنة الأفعى أو «عام برج الثعبان»، التي تمثل السنة الصينية الجديدة، من خلال تسليط الضوء على أحدث الأنواع التي استقبلتها الوجهة، وهي الأصلة البورمية، حيث سيكون الضيوف مدعوين من 24 حتى 31 يناير للانخراط في رحلة مميزة على مدار أسبوع كامل في أرجاء الغابة الاستوائية الوحيدة في دبي، والتي تتيح لضيوفها تجارب استثنائية تجمع بين التعليم والابتكار والتعرف إلى أسرار الحياة البرية.

وستتألق الأصلة البورمية ذات الحجم الكبير والجمال اللافت خلال احتفالات الوجهة بهذه المناسبة، حيث سيظهر هذا الحيوان الزاحف المثير للاهتمام مرة واحدة يومياً، ليمنح الزوار فرصة نادرة للتفاعل مع أحد أروع مخلوقات الطبيعة.

ومن خلال هذه اللقاءات المباشرة، سيحظى الضيوف بفهم أعمق للدور الحيوي الذي تؤديه هذه الأصلة في الحفاظ على التوازن البيئي، بالإضافة إلى أن هذه اللقاءات ستعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة التي ارتبطت بهذه الكائنات.

وستأخذ الفعاليات التفاعلية الشيقة مع «حارس الحديقة» الضيوف في رحلة استكشافية أعمق إلى عالم الأفاعي، حيث تتكشف خلالها حقائق مذهلة حول سلوكياتها وموائلها الطبيعية ودورها الحيوي في الحفاظ على التوازن البيئي، حيث تتيح هذه الجلسات بيئة آمنة وجذابة للضيوف للتعرف إلى هذه الزواحف الغامضة، وتعزيز احترامها وإبراز خصائصها الفريدة.

وضمن احتفالات الوجهة بالسنة الصينية الجديدة على مدار أسبوع كامل، سيتمكن الضيوف من المشاركة في أنشطة فنية وحرفية مستوحاة من عالم الحيوانات، مما يشجع العائلات والأطفال على الابتكار وإظهار إبداعاتهم من خلال تصميم تذكارات مستوحاة من الثعابين، فيما ستتزين الغابة المطيرة بفوانيس وديكورات جميلة تضفي أجواءً احتفالية وحيوية تبرز تقاليد السنة الصينية الجديدة.

كما يمكن للضيوف تخليد لحظاتهم من خلال الاستمتاع بفرص حصرية لالتقاط الصور التذكارية مع مجموعة متنوعة من الأفاعي، بينما سيستمتع الصغار بمفاجأة خاصة مع كعكات الحظ المجانية، ما يضفي مزيداً من المرح على مغامرتهم الشيقة في ذا جرين بلانيت دبي.

وتقدم القبة البيولوجية التي تزخر بعجائب طبيعية فريدة من نوعها، لضيوفها من العائلات وعشاق الطبيعة، تجارب ومغامرات استثنائية تتضمن التعرف إلى العديد من الأنواع التي تشمل طيور الطوقان ذات الألوان البراقة والسناجب الطائرة وحيوانات الكسلان التي تتدلى بأطرافها على أغصان الأشجار، حيث تتيح هذه الوجهة بيئة غامرة تحاكي أجواء الغابة الاستوائية، وتحتضن أكثر من 3000 نوع من الحيوانات والنباتات الطبيعية النادرة.

تمثل زيارة ذا جرين بلانيت دبي فرصة تعليمية وترفيهية فريدة للتواصل مع الطبيعة والتعرف إلى أسرار الطبيعة الاستوائية والطيور النادرة التي تملأ المكان حيوية بتحليقها في أرجاء المكان.