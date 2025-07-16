«ديزني على الجليد» في دبي 18 سبتمبر

تستضيف «كوكا كولا أرينا» عرض «ديزني على الجليد» من 18 إلى 28 سبتمبر المقبل، حيث سيكون أفراد الجمهور على موعد مع عالم حافل بالروائع والرقصات، ليقضوا أوقاتاً لا تُنسى مفعمة بالفن والجمال، حيث يتضمن عروض تزلج مبهرة على إيقاع موسيقى آسرة وقصصٍ مشوّقة ترويها مختلف الشخصيات على المسرح، وسط تصاميم ساحرة.

ويأخذ العرض الجمهور في رحلةٍ عبر «قلعة الوحش» الغامضة، وكما سيخوضون غمار البحار مع «موانا» و«ماوي»، ويعيشون حيوية الإيقاعات.

وسيروي العرض رحلة «آنا» للبحث عن «إلسا» للمساعدة في إنقاذ «أرينديل»، وسعي «رابونزل» و«فلين» إلى تحقيق أحلامهما الكبيرة الطموحة، إضافة إلى الكثير من الأحداث المثيرة.

ويشتمل العرض على احتفالية تفيض بالمواقف المؤثرة التي تجمع بين الشجاعة والحب وروح المغامرة. ويعد العرض تجربة فريدة لا يمكن لعشاق «ديزني» من مختلف الأعمار تفويتها، إذ ستحفل بالكثير من القصص المشوقة.