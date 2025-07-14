رحيل الاعلامي الفرنسي تييري أرديسون

توفي مقدم البرامج والمنتج الفرنسي الشهير تييري أرديسون اليوم الاثنين في باريس عن 76 عامًا متأثرًا بمضاعفات إصابته بسرطان الكبد، على ما أعلنت زوجته وأبناؤه في بيان لوكالة فرانس برس.

وكتبت زوجته أودري كريسبومارا، وهي صحافية في قناة "تي اف 1" الفرنسية "توفي تييري كما عاش، رجلًا شجاعًا وحرًّا. مع أبنائه وأبنائي، كنا متحدين حوله حتى آخر رمق".

تييري أرديسون المولود في السادس من يناير 1949 في بورغانوف بمقاطعة كروز في وسط فرنسا، صقل موهبته في مجال الإعلانات قبل أن ينتقل إلى الشاشة الصغيرة.

وأحدث تغييرًا في المشهد التلفزيوني منذ ثمانينيات القرن الماضي، وأثبت جدارته كواحد من أكثر الشخصيات جرأة بفضل برامجه الحوارية المسائية الناجحة.

واستضاف أرديسون أهم الأسماء من النخبة السياسية والثقافية في باريس في برامجه، بينها برنامج "بان دو مينوي" وكذلك برنامج الضفة اليمنى والضفة اليسرى والذي يعتبر صاحب اول برنامج فرنسي ثقافي صباحي يومي



حقق أرديسون الذي عُرف بارتدائه الدائم للملابس السوداء، شهرة واسعة بتقديمه برنامج "تو لو موند أن بارل" الأسبوعي على قناة فرانس 2 بين العامين 1998 و2006، ثم برنامج "مرحبا بكم يا سكان الأرض" بين 2006 و2018 عبر قناة "كانال بلوس" ثم على محطة "سي 8".

وفي عام 2020، حصد تقديرًا واسعًا بفضل قناة "أرديتيوب" على يوتيوب التي أطلقها المعهد الوطني الفرنسي للسمعيات والبصريات INA والمخصصة للإرث التلفزيوني الغني (35 برنامجًا) لهذا المقدم الذي لم يُعرف بتواضعه لكنه كان مجتهدًا في عمله.

وعمل في الإذاعة وأنتج مسلسلاتٍ وأفلامًا كما له العديد من الكتب نُشر آخرها في مايو 2025، ومنحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسام جوقة الشرف في أوائل عام 2024.