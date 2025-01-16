"تشاتلز آند مور" تحتفي بالأناقة الإيطالية والحِرفية المطلقة من خلال "مجموعة هيبي"

مع البداية المشرقة للعام الجديد، كشفت "تشاتلز آند مور" Chattels & More عن "مجموعة هيبي" Hebe Collection، وهي مجموعةٌ من قطع الأثاث الرائعة التي تجسد الأناقة في التصميم والإتقان في التنفيذ والحِرفية الإيطالية والدقة الهندسية. تتوفر هذه المجموعة حالياً لدى جميع صالات عرض "تشاتلز آند مور" في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمكن للعملاء الراغبين في تحديث منازلهم وإضفاء المزيد من اللمسات الجمالية عليها في العام الجديد، استكشاف القطع التي تمزج بسلاسةٍ بين الرقيّ والحداثة والتصميم الخالد.

تحتفي "مجموعة هيبي" بلعبة التناقضات، وتنفرد بالتناسق المتكامل بين الجماليات الطبيعية ودقّة الأشكال الهندسية. كل قطعةٍ في هذه المجموعة مصنوعة من خشب "البتولا" المطبّع وغير اللمّاع، وتعكس بصورةٍ مثالية التراث الغني لعالم التصميم الإيطالي، والبراعة الفنية والدقّة في التنفيذ، كما تجسد الطابع الجريء للتصاميم الداخلية المتميّزة بالفخامة البسيطة.

إضاءات على "مجموعة هيبي"

توفّر "مجموعة هيبي" حلولاً راقية لغرف النوم وغرف الطعام وغرف المعيشة، حيث جرى تصميم كلّ قطعةٍ فيها للارتقاء بمستوى المساحات الداخلية، بأسلوبٍ سلسل وواضح ومتماسك، تبرز ملامحه بشكلٍ واضح.

لغرف النوم:

"سرير هيبي": يتميّز بالتدرجات الدافئة للّون البني الهادئ، مع مسندٍ للرأس مبطّن بنسيج "البوكلي". يجسد هذا السرير التوازن المتقن بين الراحة العملية والدقة الهندسية، وهو متوفر بأحجام متنوّعة تناسب مختلف المساحات.

حلول التخزين لغرف النوم: تشمل طاولة صغيرة الحجم بجانب السرير، لكنها ذات حضورٍ عمليّ، مع درجين ولمسة ملفتة من خشب "البتولا" غير اللمّاع، وخزانة بستة أدراج تمنحكم القدرة على تنظيم مقتنياتكم بكل سهولة، وهي مميّزة بخطوطها الواضحة، وبالحِرفية اليدوية في التنفيذ، وخزانة بخمسة أدراج مثالية للتخزين عمودياً، تجمع بين وظيفة التخزين العملانية والشكل الأنيق.

المرآة: قطعة ديكور عصرية مزدانة بإطارٍ من خشب "البتولا" غير اللمّاع، تضفي المزيد من الرونق على أجواء الغرفة.

لغرف الطعام وغرف المعيشة:

طاولة طعام قابلة للتمديد: تعيد هذه الطاولة التعريف بمفهوم تناول الطعام، وتضفي المزيد من الدفء على جلسة الطعام، بفضل التطعيمات الهندسية التي تزدان بها، وقاعدتها المنحنية.

قطع أثاث خاصة: طاولة قهوة تنفرد بقوائمها المنحنية وقاعدتها الصلبة، وهي تجمع بين الوظيفة العملية وتفاصيل التصميم المعقدة تنفيذاً، والرائعة شكلاً. كما تشمل مجموعة قطع الأثاث الخاصة بوفيه وخزانة ووحدات للأدوات الترفيهية مصمّمة بشكلٍ مذهل.

"مجموعة هيبي" مستوحاة من تاريخ الهندسة المعمارية والتراث الحِرفي في إيطاليا، وتشكل تصوّراً عصرياً للتصاميم الداخلية الخالدة. كل قطعة مصنوعة 100% في إيطاليا، ما يضمن الجودة الفائقة والاهتمام المتقن بالتفاصيل بصورةٍ لا مثيل لها.

اكتشفوا "مجموعة هيبي" لدى صالات عرض "تشاتلز آند مور" في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، أو استكشفوا القطع الرائعة التي تضمّها هذه المجموعة عبر الموقع الإلكتروني: www.chattelsandmore.com

لتغمروا مساحاتكم الداخلية بأناقة الفن الإيطالي والحداثة واللمسات الراقية.