مفاجآت صيف دبي تواصل سمفونية الإبداع والترفيه

تواصل مفاجآت صيف دبي 2025 في أسبوعها الثالث تحويل المدينة إلى وجهة صيفية مثالية، حيث تقدم قيمة لا تضاهى، وأنشطة ترفيهية متواصلة، ومتعة لكل أفراد العائلة.

ويمثل هذا الأسبوع المرحلة الأخيرة من عروض عطلة الصيف، فيما يستمر برنامج المفاجآت، الذي يضم آلاف العروض والأنشطة، مع مجموعة نابضة بالحياة من الحفلات الموسيقية، وفعاليات اللياقة البدنية، وأنشطة مراكز التسوق، والمخيمات الصيفية التي تقام في مختلف أنحاء المدينة.

فيفا لا فريدا

يوفر المهرجان فرصة الإبحار في عالم فريدا كاهلو مع معرض «فيفا لا فريدا»، الذي يقدم تقنية عرض بزاوية 360 درجة للاحتفاء بحياة الفنانة الشهيرة وأعمالها.

ويقام المعرض في تواريخ محددة خلال شهر يوليو (13 و16 و23 و30 و31 يوليو)، حيث تضفي هذه التجربة المزيد من الحيوية على الصور الذاتية واللوحات الرمزية الخاصة بالفنانة الشهيرة، والتي تحكي كل منها قصصاً تدور حول الصمود، والهوية، والانتصار الشخصي.

ويستكشف الزوار كيف حولت فريدا تحدياتها الحياتية إلى سرديات بصرية قوية تلهم الجميع.

وأما في فعالية ذا لافتر فاكتوري (18 و19 يوليو)، فيمتع الجمهور عدد من ألمع المواهب الكوميدية العالمية، في وجهات عدة بدبي، منهم: ستيفن بريجز، وكيلسي دي ألميدا، وماهر برواني.

إذ يحييون في فندق «راديسون داماك هيلز» يوم 18 يوليو، حفلة شيقة ثم تختتم سلسلة العروض يوم 19 يوليو في فندق «ديوكس النخلة».

وتقدم أوركسترا الإمارات الفيلهارمونية، اليوم، في مسرح دبي الرقمي، رحلة رائعة مع عرض «حول العالم في 60 دقيقة»، وهو حفل موسيقي عائلي مصمم لإلهام عقول الشباب في مسرح الفن الرقمي.

ويقدم هذا العرض التفاعلي فرقة موسيقية تضم عازفي آلات وترية ونفخ، حيث يمزج بين الموسيقى الحية ورواية القصص الجذابة والمؤثرات البصرية النابضة بالحياة.

وسيسافر الأطفال حول العالم من خلال الموسيقى، ويتعلمون حقائق ثقافية ممتعة، بينما يستمتعون بمقطوعات موسيقية خالدة من إسبانيا إلى الأرجنتين، مما يعد طريقة ممتعة تتيح للعائلات تجربة الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية في أجواء مريحة وهادئة.

كما يقام اليوم في كوكا كولا أرينا، حفل المغني وكاتب الأغنيات الفلبيني الشهير «جي تي مونتيريديد»: «TJ Monterde»، الحائز على جوائز عالمية، إذ يقدم أجمل أغنياته المفضلة.

وتنضم إليه في هذه الأمسية، زوجته وشريكة مسيرته الفنية «كي زيد تانديناغان»:( KZ Tandingan)، التي ستضفي المزيد من الألق والحيوية على هذا الحفل.

وينظم غداً، مخيم «رواد الثقافة المستقبليون» الصيفي، في متحف الاتحاد، حيث يجمع هذا المخيم الذي يستمر لمدة أسبوعين، من الساعة 9 صباحاً وحتى 3 عصراً، بين التاريخ والعلوم والثقافة والمغامرات.

كما أن مخيم مغامرات التراث الصيفي ينطلق غداً، في متحف الشندغة، ويستهدف هذا المخيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة، ويعرفهم على علم الآثار والتراث من خلال ورش عمل متخصصة.

كما يقام مخيم بلدية دبي الصيفي، في 31 يوليو، ضمن مدينة الطفل في حديقة الخور، من الإثنين إلى الخميس، من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 2 ظهراً، ويُكسب الأطفال مهارات جديدة من خلال أنشطة ممتعة وعملية.

وتحفل حديقة مدهش المائية، حتى 31 أغسطس، في فستيفال باي، دبي فستيفال سيتي مول، بالتشويق والمرح، عبر برامج منطقة الألعاب المائية المناسبة لجميع أفراد العائلة والمستوحاة من عالم مدهش الشهير في فستيفال باي، دبي فستيفال سيتي مول.

أما في فعالية مدهش ودانة في سينما روكسي، والتي تستمر حتى 31 يوليو في مختلف أنحاء المدينة، فتقدم السينما مجموعة من الأفلام العائلية الممتعة مع مدهش ودانة، حيث يمكن للأطفال الصغار جمع الأختام في جواز سفر مدهش ودانة الصيفي، والحصول على جوائز مقابل كل ثلاثة أو خمسة أفلام عائلية يتم مشاهدتها.

وفي وقت لاحق من هذا الشهر يتجولان في مختلف أنحاء المدينة برفقة السنافر لمفاجأة العائلات في مترو دبي بهدايا سينمائية، ويزوران قرية السنافر في موشنجيت للقيام بمغامرات مذهلة.

وأيضاً يحط مدهش ودانة الرحال في أوستريا ماريو، بدبي فستيفال سيتي مول، حتى 31 أغسطس، إذ يمكن للعائلات زيارة المطعم الإيطالي أوستيريا ماريو خلال عطلات نهاية الأسبوع ليحظى الأطفال بفرصة المشاركة في ورشة عمل احترافية لصنع البيتزا وتزيينها على شكل مدهش..والرسم على الوجوه المستوحى من شخصيتي مدهش ودانة.

ويظهر مدهش ودانة، في شتى مراكز التسوق في مختلف أنحاء دبي، حتى 13 يوليو، بشكل فجائي يبعث المرح والتشويق، ويقدمان للجمهور هدايا مبهجة، وفرصاً لالتقاط الصور.

كما تعود سلسلة حفلات بيت ذا هيت، وتقدم واحدة منها اليوم في مركز دبي التجاري العالمي.

وتحيي الحفلات مجموعة مواهب استثنائية تشمل: المغني وكاتب الأغاني الأخرس، ومغني الراب بيغ سام، ونجمة موسيقى البوب البديلة لانا لوباني. وشمل الأسبوع الأخير حفل «سولجا»، و«مونتياغو»، ومو علي. وتقام أمسية لموسيقى البوب الخليجية يحييها بدر الشعيبي وعبد العزيز لويس وناصر عباس.

كما تقدم سلسلة الحفلات الداخلية تجارب غامرة، وأجواء ترفيهية عائلية للأعمار من 10 سنوات فما فوق، كل ذلك تحت سقف واحد وبتذكرة واحدة. تتوفر التذاكر الآن بأسعار تبدأ من 105 دراهم.

كما تقام مجموعة من الفعاليات الأخرى، الملهمة، من بينها، مخيم بالرميثة الصيفي، الذي يستمر حتى 31 أغسطس، في ند الحمر، موفراً للأطفال الاستمتاع بالنشاط والترفيه طوال فصل الصيف مع المخيمات الصيفية الرائعة والتي تقدم مجموعة متنوعة من التجارب، من الرياضة والسباحة، إلى ورش العمل الإبداعية والألعاب الجماعية، وغيرها من الأنشطة التي تناسب جميع الأعمار والاهتمامات.