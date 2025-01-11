«دبي للتسوق» نهاية أسبوع غنية بالتجارب والفعاليات المميزة

يحتفل مهرجان دبي للتسوق في دورته الحالية بمرور 30 عاماً على انطلاقه من خلال مجموعة كبيرة من التجارب والفعاليات الممتعة للجميع، كل يوم وفي مختلف أنحاء المدينة. ومع قرب اختتام فعالياته يوم غد (12 يناير الجاري)، دعت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة للمهرجان، سكان المدينة وزوارها للاستمتاع بالفعاليات والتجارب الاستثنائية والحصرية التي ستقام في عطلة نهاية الأسبوع الختامية للمهرجان.

استكشاف

وفي سياق الفعاليات، نظمت أمس شرطة دبي بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، كرنفال شرطة دبي في سيتي ووك، حيث أتيحت للزوار فرصة استكشاف والاستمتاع بالعروض الحية التي تقدمها الفرقة الموسيقية لشرطة دبي، وعروض الخيالة، ومسيرة عسكرية لمرشحي ومرشحات أكاديمية شرطة دبي يوم غد.

واليوم، يشهد مسرح زعبيل حفل المغني الإيراني مجيد رضوي، الذي يعود إلى دبي بعد انتظار دام عاماً كاملاً، مع مجموعة من أجمل أغانيه، حيث يستعد رضوي ليبهر الجمهور في حفل غنائي مذهل يبدأ في تمام الساعة الـ 10 مساءً.

وتتلألأ سماء دبي في الأسبوع الأخير من مهرجان دبي للتسوق بعروض الألعاب النارية من مجموعة الزرعوني، والتي تُقام كل ليلة في دبي فستيفال سيتي مول في الساعة 9 مساءً. فيما تستمر العروض المذهلة لطائرات الدرون برعاية «إمارات» في إضاءة سماء دبي مرتين يومياً عند الساعة 8:00 مساءً و10:00 مساءً. حيث تتشارك 1000 طائرة درون في تقديم هذه العروض المذهلة احتفاءً بماضي دبي العريق، وحاضرها الزاهر، ومستقبلها الطموح.

وتستمر النسخة الثانية والجديدة من عرض طائرات الدرون حتى 12 يناير تحت عنوان «الاحتفاء بدبي» تجمع بين التقاليد العريقة والحداثة على خلفية الإيقاعات القوية، والمؤثرات الصوتية المتطورة، مع تشكيلات طائرات الدرون ثنائية وثلاثية الأبعاد. وتضاء سماء دبي اليوم في تمام الساعة 8 مساءً مع عرض مذهل يجمع بين الألعاب النارية، وطائرات الدرون والقفز بالمظلات.

وتتألق فعالية «أضواء دبي» أكثر من أي وقت مضى خلال الدورة الثلاثين من مهرجان دبي للتسوق، مع العروض الضوئية التفاعلية التي صممها فنانون عالميون، وتحتفي بالعناصر الخمسة وهي: الماء، والهواء، والنار، والطاقة، والتواصل.

وقد حولت فعالية «أضواء دبي» خلال الدورة الحالية للمهرجان، أشهر معالم المدينة إلى أرض عجائب مبهرة، بما في ذلك جزيرة بلوواترز، وبالم ويست بيتش، والسيف، وحي دبي للتصميم، والمرموم، حيث نجح فنانون معروفون عالمياً في تجسيد رؤيتهم الإبداعية، مما أضفى المزيد من التألق على أشهر الوجهات في دبي، حيث استمتع الزوار برحلة آسرة عبر الفنون والأضواء.

وتجذب فعالية ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول الزوار من خلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات اليومية، بما في ذلك حفل موسيقي للفنان إبراهيم السلطان اليوم 11. كما ستتاح الفرصة أمام الزوار للاستمتاع بالعروض الحية التي يقدمها مجموعة من الشخصيات المحبوبة، بما في ذلك مدهش ودانة، وبارني، وبلوي، إلى جانب مشاهدة عرض «تخيل» الجديد كلياً، والذي يُقام مرتين يومياً. وتختتم كل مساء بعروض ألعاب نارية مذهلة تقدمها مجموعة الزرعوني، تضيء سماء دبي في تمام الساعة 9 مساءً.

منافسات

وتصل منافسات الموسم الحالي من «إكس فاكتور»، البرنامج الفني الأشهر عربياً والذي يُقام بالتعاون مع تلفزيون دبي وفي إطار مهرجان دبي للتسوق، مجموعة من أفضل المواهب على مستوى المنطقة. ويصل البرنامج إلى المرحلة النهائية يوم غد، حيث ينتظر الجمهور الإعلان عن الفائز باللقب، ثم الاحتفال بانتهاء الموسم الحالي من البرنامج مع عرض الألعاب النارية.

وتتحول منطقة المرموم إلى وجهة للإبداع والهدوء مع فعالية «ذا أنكومون × مهرجان دبي للتسوق»، التي تفتح أبوابها يومياً من الساعة 4 عصراً وحتى 12 منتصف الليل. ويمكن للضيوف الاستمتاع بعروض الإضاءة المذهلة كجزء من فعالية «أضواء دبي»، والمجسمات النارية المبهرة، ومتاهة المرايا، بالإضافة إلى الأنشطة المناسبة للعائلات مثل منطقة الألعاب. وتستضيف الفعالية خلال عطلة نهاية الأسبوع تجربة مشاهدة أفلام السينما في الهواء الطلق، وعروض عازف العود.