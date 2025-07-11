مفاجآت صيف دبي حافلة بالفن والترفيه

تزخر مفاجآت صيف دبي 2025، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بمجموعة مذهلة من الفعاليات الترفيهية، والحفلات الموسيقية، والعروض المسرحية، والأنشطة الثقافية، وعروض الكوميديا، التي تتواصل حتى 31 أغسطس المقبل، ويشارك بها أشهر الفنانين والنجوم من المنطقة والعالم في أشهر الوجهات السياحية والترفيهية على مستوى المدينة.

وتواصل سلسلة حفلات «بيت ذا هيت»، التي تقام ضمن مفاجآت صيف دبي هذا العام، عروضها، اليوم وغداً وبعد غد، في قاعة زعبيل 6 بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من أبرز المواهب الإقليمية، بالتعاون مع «سبوت لايت لايف». وشملت قائمة الفنانين المشاركين في سلسلة الحفلات هذا العام مجموعة من أبرز فناني الكوميديا ومنهم: سولجا، ومونتياجو، وبدر الشعيبي، وعبدالعزيز لويس، وناصر عباس، والأخرس، وبيغ سام، ولانا لوباني.

«قهوة بيتس»

وتشمل قائمة الفعاليات الجديدة خلال مفاجآت صيف دبي 2025 فعالية «قهوة بيتس»، التي تحتفي بثقافة المقاهي النابضة بالحياة في دبي مع سلسلة من التجارب والأنشطة المجانية يوم السبت من كل أسبوع، وتقام هذه التجربة الجديدة كلياً أيام 26 يوليو الجاري، و2 و9 و16 و23 أغسطس المقبل، حيث تجمع بين الموسيقى الحية، والأجواء الاجتماعية المميزة.

ويحيي المغني وكاتب الأغاني الفلبيني الشهير تي جيه مونترد حفلاً في «كوكاكولا أرينا» 13 يوليو، يقدم خلالها مجموعة من أشهر أغانيه، فيما تصعد النجمة الهندية الحاصلة على عدة جوائز «شريا غوشال» على خشبة المسرح يوم 19 يوليو الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، لتقدم باقة من أشهر أغانيها السينمائية والرومانسية، التي تصدرت قوائم الأغاني.

«دبي للرطب 2025»

ويعود مهرجان «دبي للرطب 2025» إلى قلعة الرمال على طريق دبي - العين من 25 يوليو وحتى 1 أغسطس، ليحتفي لمدة أسبوع بأشهر ثمار التمور في دولة الإمارات، وذلك بتنظيم من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، حيث يمكن للزوار استكشاف تشكيلة واسعة من أصناف التمور، والتعرف على أساليب الحصاد والزراعة التقليدية، إلى جانب الاستمتاع بأنشطة عائلية مستوحاة من التراث الإماراتي الأصيل.

«ذكريات سبيس تون»

ويستضيف مسرح زعبيل عرض «ذكريات سبيس تون» مع عاصم سكر يومي 2 و3 أغسطس المقبل، وذلك احتفالاً بمرور 25 عاماً على انطلاق القناة العربية الشهيرة مع مقطوعات موسيقية مميزة خاصة بالقناة.

ويمكن للجمهور قضاء أسبوع رائع من المسرح الموسيقي في قاعة ميانا بفندق جميرا بيتش مع مجموعة من العروض الكلاسيكية، التي تناسب جميع الأعمار مثل عرض «علاء الدين»، الذي يقام من 12 حتى 27 أغسطس المقبل، و«الحورية الصغيرة» من 13 حتى 26 أغسطس، و«أليس في بلاد العجائب» من 19 حتى 23 أغسطس، و«جزيرة الكنز» من 20 حتى 24 أغسطس.

أغانٍ متنوعة

وتستضيف قاعة الشيخ راشد بالمدرسة الهندية الثانوية، ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2025، أمسية مع فرقة «ساوث بوردر» و«كريس لورانس» يوم 16 أغسطس المقبل، يستمتع خلالها الجمهور بأشهر الأغاني من موسيقى «آر أند بي» و«أو بي إم». ويشهد شهر أغسطس أيضاً إقامة مهرجان «كينجدوم»، مع موسيقى رائعة في مركز دبي التجاري العالمي يوم 9 أغسطس، بمشاركة فنانين مثل زاكس بانتويني، وأونكل وافرز، وسوازي دي جيه. ويستضيف مسرح زعبيل يومي 15 و16 أغسطس حفل «روائع الأنمي»، حيث يمكن للجمهور الاستمتاع بموسيقى الأنمي المحبوبة مع معزوفات حية على آلتي الكمان والبيانو، يستمتع بها عشاق الأنمي من جميع الأعمار.

«ليلة كوميدية»

وتقدم سينما «روكسي» في «دبي هيلز مول» يوم 16 أغسطس عرض «ليلة كوميدية»، الذي يُقام داخل قاعة السينما، حيث يمكن للجمهور الاستمتاع بالجلوس وتناول الفشار، ومشاهدة مجموعة من المواهب الرائعة المقيمة في دبي.

وتستقبل «دبي أوبرا» يوم 23 أغسطس الفنانة، ناتالي إمبروليا، التي تحيي حفلاً رائعاً، تقدم خلاله أشهر أغانيها، إلى جانب مقطوعات موسيقية من مسيرتها الفنية الحافلة بالجوائز، في ما تحيي الفنانة الحائزة جائزة غرامي «مايسي غراي» حفلاً موسيقياً يوم 29 أغسطس على مسرح «كوكاكولا أرينا»، تقدم خلاله باقة من أشهر أغانيها، بما في ذلك أغنيتها الشهيرة «أحاول».

«ريد كاربت»

وتستضيف دبي أوبرا العرض المسرحي «ريد كاربت» يومي 29 و30 أغسطس، وهو عرض مسرحي عربي فريد من نوعه، مستوحى من برامج المواهب.

ويقدم نجم الكوميديا الهندية غوراف غوبتا في كلية دبي يوم 30 أغسطس، عرضين حافلين بالقصص المتنوعة، وحس الفكاهة، والمواقف الطريفة من الحياة اليومية.

ويصعد المغني الباكستاني البنجابي راحت علي خان على مسرح «كوكاكولا أرينا» 30 أغسطس المقبل، ليقدم أمسية من أروع الأغاني الرومانسية للجمهور.

وتُختتم مفاجآت صيف دبي 2025 يوم 31 أغسطس مع عرض «هارتس إن هارموني» في «دبي أوبرا»، يقدمه الفنانان جافيد علي وغلام علي، ويجمع بين الألحان الرائعة، والتراث الفني، والأداء المتميز.