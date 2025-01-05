وفاة اليابانية توميكو إيتوكا أكبر معمرة في العالم عن 116 سنة

توفيت أكبر معمرة في العالم اليابانية توميكو إيتوكا البالغة 116 عاما، حسبما أعلنت أمس السبت مدينة آشيا (جنوب اليابان) حيث كانت تقطن.

وقال رئيس بلدية آشيا في بيان إن لإيتوكا أربعة أبناء وخمسة أحفاد، وتوفيت في 29 ديسمبر في دار المسنين حيث كانت تقيم منذ العام 2019.

ولدت إيتوكا في 23 مايو 1908 في أوساكا بالقرب من آشيا، وصُنّفت أكبر معمرة في العالم بعد وفاة الإسبانية ماريا برانياس موريرا في أغسطس 2024 عن عمر يناهز 117 عاما.

وعلق رئيس بلدية آشيا ريوسوكي تاكاشيما قائلا "منحتنا السيدة إيتوكا الشجاعة والأمل طوال حياتها الطويلة".

وأضاف المسؤول البالغ 27 عاما "نشكرها على ذلك".

تنحدر إيتوكا من عائلة مكونة من ثلاثة أبناء، وكانت لاعبة كرة طائرة في شبابها، وشهدت حروبا وأوبئة وثورات التكنولوجيا.

وأفاد بيان صحافي صادر عن مجلس المدينة أنها أحبّت في شيخوختها الموز ومشروب كالبيس الشعبي في اليابان المصنوع من خلال عملية تخمر لبني.

وتشهد اليابان حاليا أزمة ديموغرافية مع تزايد عدد المسنين وتقلص عدد القوى العاملة، ما يؤدي إلى زيادة التكاليف الطبية والاجتماعية.

في سبتمبر، أعلنت اليابان أنها تضم أكثر من 95 ألف شخص معمر، 88 في المئة منهم من النساء.

وتضم البلاد 124 مليون نسمة يبلغ ثلثهم 65 عاما أو أكثر.

بعد وفاة توميكو إيتوكا، أصبحت أكبر معمرة في العالم حاليا البرازيلية إينا كانابارو لوكاس المولودة في 8 يونيو 1908 وتبلغ 116 عاما، وفقا لمجموعة أبحاث الشيخوخة الأمريكية و"لونغيفيكويست".