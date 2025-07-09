عروض وفعاليات ترفيهية في دبي

تقدم «دبي باركس™ آند ريزورتس»، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها بمنطقة الشرق الأوسط، للعائلات وعشاق التشويق والمرح موسماً استثنائياً خلال الصيف في دبي، يتضمن مجموعة من الأنشطة الترفيهية، التي تشمل ألعاب الركوب المستوحاة من الأفلام الشهيرة وتحديات كرة القدم والمغامرات الكونية للأطفال.

وسيكون الزوار على موعد مع تجارب فريدة ومنها الانطلاق في عالم مليء بالإثارة في «موشنجيت™ دبي»، أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من هوليوود في المنطقة، حيث تتحوّل القصص إلى واقع حيّ، وتجتمع تجتمع عوالم «كونغ فو باندا» وفيلم «كيف تدرّب تنينك»، وستأخذ هذه المغامرات الفريدة الزوار إلى عالمٍ من الخيال والروعة.

كما يمكن للضيوف الاختيار من بين مجموعة متنوعة من تجارب الطعام المستوحاة من الأفلام، والتي تقدم جميعها تشكيلة متنوعة من المأكولات التي ترضي جميع الأذواق.

وسيحظى الزوار في «ريال مدريد ورلد»، أول متنزه ترفيهي في العالم يحمل اسم ريال مدريد، بالعديد من التجارب الحماسية والمشوقة، بما فيها «تحدي ريال»، وهي منطقة داخلية مكيفة بالكامل ومليئة بالأنشطة الرياضية البدنية والرقمية وألعاب الأركيد وتحديات المهارات التفاعلية، مع إتاحتها فرص رائعة لالتقاط الصور التذكارية.

وتستضيف حديقة «ليجو لاند» المائية العائلات في النسخة الثانية من احتفالية الانتعاش الصيفي، وهي فعالية يومية مليئة بالمرح المائي، وتقدم مزيجاً مثالياً من الألعاب المائية، وتضم أكثر من 20 وجهة وتجربة ترفيهية.