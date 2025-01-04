«دبي للتسوق» يتواصل بتجارب ترفيهية رائعة

تتواصل الدورة الثلاثون من مهرجان دبي للتسوق بفعاليات تسويقية وتجارب ترفيهية مجانية مثيرة لتهدي زوار الإمارة وسكانها أمتع التجارب وأروع الأوقات.

وتزخر أجندة المهرجان بالعديد من التجارب المجانية وذلك احتفالاً بمرور 30 عاماً على انطلاقه، حيث حرصت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة للمهرجان، على تقديم تجارب مجانية وممتعة عدة، إلى جانب عروض ترويجية حصرية، وتخفيضات هائلة للجميع، وذلك يومياً حتى 12 يناير 2025. وتتضمن باقة التجارب الرائعة التي يمكن الاستمتاع بها خلال مهرجان دبي للتسوق عروض طائرات الدرون، والتي تستمر حتى 12 الجاري في «بلوواترز» و«ذا بيتش» مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، حيث تستمر العروض المذهلة لطائرات الدرون برعاية «إمارات» في إضاءة سماء دبي مرتين يومياً عند 8:00 مساءً و10:00مساءً، فيما تتشارك 1000 طائرة درون في تقديم هذه العروض بتشكيلات مذهلة تحتفي بماضي دبي العريق، وحاضرها الزاهر، ومستقبلها الطموح. وتنطلق النسخة الثانية والجديدة من عرض طائرات الدرون حتى 12 يناير تحت عنوان «الاحتفاء بدبي» تجمع بين التقاليد العريقة والحداثة على خلفية الإيقاعات القوية، والمؤثرات الصوتية المتطورة، مع تشكيلات طائرات الدرون ثنائية وثلاثية الأبعاد.

وتضاء سماء دبي 11 الجاري في تمام الساعة 8 مساءً مع عرض مذهل يجمع بين الألعاب النارية وطائرات الدرون والقفز بالمظلات. وتتواصل عروض الألعاب النارية اليومية خلال مهرجان دبي للتسوق حتى 12 يناير في دبي فستيفال سيتي مول وحتا، حيث تتلألأ سماء دبي في الأسبوع الرابع من المهرجان بعروض الألعاب النارية من مجموعة الزرعوني والتي تقام كل ليلة في دبي فستيفال سيتي مول 9 مساءً، فيما تضاء سماء حتا بالألعاب النارية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع 8:00 مساءً حتى الغد.

«إكس فاكتور» وليالي فستيفال سيتي

وتستمر ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي حتى 12 يناير في دبي فستيفال سيتي مول حيث تجذب الفعالية الزوار من خلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات اليومية، بما في ذلك حفل موسيقي للفنانة همس فكري يوم 4 يناير 2025، والفنان إبراهيم السلطان 11 يناير 2025. ويمكن للعائلات الاستمتاع بالعروض الفنية الحية التي يقدمها حسني والأصدقاء يومي 1 و6 يناير، وسارة الطرابلسي وراي بيتبوكس يومي 3 و8 يناير، وأبري يوم 10 يناير، بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات المحبوبة، بما في ذلك بلوي، وبارني، وميراكيولس الدعسوقة، ومستر بين، وستراوبيري شورت كيك، أو التلذذ بالمأكولات الشهية في باي باي سوشيال، وسيف دبي، وهيليباد باي فروزن تشيري، وموشي، إلى جانب مشاهدة عرض «تخيل» الجديد كلياً، والذي يقام مرتين يومياً.

أما عروض «إكس فاكتور» فتقام يوم الأحد من كل أسبوع حتى 12 الجاري في فستيفال باي، دبي فستيفال سيتي مول، حيث يقدم «إكس فاكتور»، البرنامج الفني الأشهر عربياً مجموعة من أبرز المواهب على مستوى المنطقة يوم الأحد من كل أسبوع في تمام 10:30 مساءً، بالشراكة مع تلفزيون دبي ومهرجان دبي للتسوق. ويمكن للجمهور حضور هذه المنافسات الغنائية حتى الوصول لنصف النهائي يوم 5 يناير والنهائي يوم 12 الجاري.

وتتواصل أضواء دبي حتى 12 يناير في الموقع: بلوواترز، ونخيل مول، وبالم ويست بيتش، والسيف، وحي دبي للتصميم، والمرموم، وحتا، وسيتي ووك حيث تتألق الفعالية مع العروض الضوئية التفاعلية التي صممها فنانون عالميون مرموقون، وتحتفي بالعناصر الخمسة وهي: الماء، والهواء، والنار، والطاقة، والتواصل.

فعاليات حتا والمرموم

ويستمر حتا × مهرجان دبي للتسوق حتى الغد في مركز حتا وادي هب من الساعة 4 عصراً وحتى 10 مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 12 ظهراً وحتى 12 منتصف الليل خلال عطلات نهاية الأسبوع، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالإطلالات الخلابة أثناء ممارسة نشاط الانزلاق بالحبال، والتجديف بقوارب الكاياك، بالإضافة إلى عروض الموسيقى الحية، والألعاب النارية خلال عطلات نهاية الأسبوع، مع الاستمتاع بعدد من أشهر المطاعم في دبي، بما في ذلك «هوم بيكري» و«جوت برجر».

وتستمر فعالية ذا أنكومون × مهرجان دبي للتسوق حتى 12 يناير في المرموم، حيث تتحول المنطقة إلى وجهة للإبداع والهدوء مع فعالية «ذا أنكومون× مهرجان دبي للتسوق» التي تفتح أبوابها يومياً من الساعة 4 عصراً وحتى 12 منتصف الليل.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بعروض الإضاءة المذهلة كجزء من فعالية «أضواء دبي»، والمجسمات النارية المبهرة، ومتاهة المرايا، بالإضافة إلى الأنشطة المناسبة للعائلات مثل منطقة الألعاب. وتستضيف الفعالية خلال عطلات نهاية الأسبوع تجربة مشاهدة أفلام السينما في الهواء الطلق، وعروض عازف العود، وتشكيلة متنوعة من المأكولات الشهية.

وتتواصل فعالية سوق &e إم أو تي بي حتى 12 يناير في حي دبي للتصميم، كونكريت سلاب ويمكن الدخول إلى مكان الفعالية مجاناً، كما تتوفر كذلك مواقف سيارات مجانية، حيث يمكن الاستمتاع بالتسوق، وتناول الطعام، والأنشطة الترفيهية في الهواء الطلق. ويتمحور طابع هذه الوجهة الخارجية حول الأجواء التقليدية – العصرية التي تجمع بين الحنين إلى خمسينيات القرن الماضي وأحدث التوجهات المستقبلية.

ويتواصل أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق حتى 12 يناير في مختلف أنحاء المدينة بباقة من الأنشطة النابضة بالحياة في دبي مع النسخة الأولى من «أوتو سيزون» التي تستمر حتى 12 الجاري. وسيحظى سكان الإمارات بفرصة الحصول على مكافأة لمتابعة أخبار مهرجان دبي للتسوق على الموقع الإلكتروني للمهرجان، وتتيح مسابقة الدورة الثلاثين من المهرجان للسكان الذين تبلغ أعمارهم 21 عاماً أو أكثر، فرصة الفوز بجائزة مذهلة بقيمة 30000 درهم من خلال تسجيل بياناتهم مثل الاسم، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف المتحرك، على الموقع الإلكتروني للمهرجان.