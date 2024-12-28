موسيقى «بريك ذا بلوك» في «إكسبو دبي» 1 فبراير

تستضيف مدينة إكسبو دبي مهرجان «بريك ذا بلوك»، الموسيقي 1 فبراير المقبل، حيث يضفي مزيداً من الأجواء الحماسية إلى قلب ساحة الوصل، ويقدم مجموعة من العروض الفنية لنخبة من نجوم الموسيقى في العالم.

ويحتفي المهرجان بمختلف أنواع الفنون ويزدان بالأجواء الحماسية والموسيقى والرقص والثقافة.وسيكون مهرجان «بريك ذا بلوك» الذي يقام برعاية شركة براج وبالتعاون مع مدينة إكسبو دبي، أهمّ الأحداث الموسيقية في المنطقة، حيث يشتمل على الألحان المتفردة والأجواء الحماسية.

وستتحول ساحة الوصل إلى مكان مبهر بحضور مجموعة من أفضل منسقي الأغاني (دي جي) الذين سيشعلون الأجواء بإبداعهم، بالإضافة إلى العروض الضوئية الآسرة التي ستضيء السماء في الليل.

وسيحظى عشاق الحفلات وهواة اكتشاف الأصوات الجديدة خلال نسخة هذا العام بفرصة اكتشاف مواهب وموسيقيين مستقلين إلى جانب منسقي أغانٍ عالميين (دي جي) محترفين. وستتفرد ساحة الوصل بعروضٍ ضوئية مبتكرة وعروضٍ أخرى بصرية متحركة ما يحوّل القبّة إلى لوحةٍ تزدان بأبهى الأشكال النابضة بالحياة.

ومع الألوان الغامرة الزاهية والأشكال المتغيرة التي تزيّن أكبر قبة تفاعلية غامرة في العالم، ستنسجم كل نبضة موسيقية بسلاسة مع العروض البصرية، لتصنع تجربةً مذهلة لا مثيل لها.

ويشارك في المهرجان مجموعة من أبرز نجوم الموسيقى في العالم مثل الفنان البريطاني بونوبو، الذي يتميز بمزجه الفريد بين الإيقاعات المعقدة والعزف المباشر على الآلات، و«جاييل»، الفنانة الهولندية الموهوبة، و«روزي جولد» وغيرهم الكثير.