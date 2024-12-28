أجندة دبي في يناير عامرة بالفعاليات الترفيهية والحفلات الفنية

كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة، عن باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية التي ستقام في شهر يناير 2025، بدءاً باحتفالات رأس السنة الجديدة. وتتنوع هذه الفعاليات لتشمل تجارب التسوق مع أفضل الباقات والتخفيضات وصولاً إلى العروض الترفيهية الحية العالمية، والحفلات الفنية التي سيحييها كوكبة من النجوم العرب والعالميين.

ويقدم مهرجان دبي للتسوق في دورته الثلاثين التي تستمر حتى 12 يناير المقبل عروضاً ترويجية رائعة، وفعاليات عائلية مذهلة، ومفاجآت مميزة احتفالاً بمرور 3 عقود على انطلاقه، كما يتيح للمتسوقين الاستفادة من تخفيضات كبيرة، وفرصة الفوز بجوائز قيمة، إلى جانب الاستمتاع بحضور الفعاليات والحفلات الموسيقية المتنوعة.

وتجذب فعالية «ليالي المهرجان» التي تستمر حتى 12 يناير في «دبي فستيفال سيتي مول» الزوار من خلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات اليومية، بما في ذلك حفل موسيقي للفنانة همس فكري يوم 4 يناير، والفنان إبراهيم السلطان يوم 11 يناير.

«إكس فاكتور دبي»

ويقدم «إكس فاكتور دبي»، البرنامج الفني الأشهر عربياً مجموعة من أبرز المواهب على مستوى المنطقة يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة 10:30 مساءً وحتى 1 بعد منتصف الليل. ويمكن للجمهور حضور هذه اللحظات التي لا تُنسى والاستمتاع بالأصوات الرائعة للمشاركين الذين يصعدون على خشبة المسرح للتنافس على اللقب.

وتحول فعالية «ذا أنكومون×مهرجان دبي للتسوق» منطقة المرموم إلى وجهة للإبداع والهدوء، وذلك يومياً من الساعة 4 عصراً وحتى 12 منتصف الليل وتستمر حتى 12 يناير. ويمكن للزوار الاستمتاع بالأعمال الفنية الضوئية.

بالإضافة إلى مشاهدة أفلام السينما في الهواء الطلق، وعروض عزف العود الحية في عطلات نهاية الأسبوع. وتتألق فعالية «أضواء دبي» التي تستمر حتى 12 يناير خلال الدورة الثلاثين من مهرجان دبي للتسوق، مع العروض الضوئية التي صممها فنانون عالميون مرموقون.

وتحتفي بالعناصر الخمسة وهي: الماء، والهواء، والنار، والطاقة، والتواصل. يمكن استكشاف المجسمات والأعمال الفنية الضوئية المبتكرة. وتستمر العروض المذهلة لطائرات الدرون برعاية «إمارات» في إضاءة سماء دبي حتى 12 يناير.

وتستضيف محمية المرموم الطبيعية مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء» بدورته الرابعة، التي تقيمها هيئة دبي للثقافة والفنون من 3 حتى 12 يناير. ويتضمن المهرجان عروضاً سينمائية، وورش عمل تفاعلية، وجلسات حوارية.

ويعود مهرجان القوز للفنون بدورته الثانية عشرة إلى السركال أفنيو يومي 25 و26 يناير المقبل، ليقدم عروضاً إبداعية مميزة لعشاق الفن. ويتضمن المهرجان مجموعة مميزة من ورش العمل والمعارض.

وينطلق مهرجان طيران الإمارات للآداب، الفعالية الأضخم في المنطقة للاحتفاء بالكلمة المكتوبة والمحكية، 29 يناير، ويتيح للزوار من جميع الأعمار فرصة للتواصل مع كتّابهم المفضلين، وحضور النقاشات الأدبية وورش العمل المميزة.

ويقام مهرجان سكة للفنون والتصميم، المبادرة الرائدة التي أطلقتها «هيئة دبي للثقافة والفنون»، من 31 يناير حتى 9 فبراير، ليجمع الفنانين من دولة الإمارات ومختلف أنحاء دول الخليج لتزيين حي الشندغة التاريخي بأعمال تشكيلية تحيك المستقبل، وتشكل تجربة رائدة للفنون الخيالية.

«أبراكادابرا 2»

وتُعرض المسرحية الكوميدية الكويتية «أبراكادابرا 2» على مسرح دبي أوبرا 4 و5 يناير، وتشكل امتداداً للجزء الأول منها. ويستعد الكوميدي الروسي بافيل فوليا لإحياء أمسية كوميدية في «كوكاكولا أرينا» 6 يناير.

ويستضيف مسرح «كوكاكولا أرينا» 7 يناير حفلاً فنياً للمغنية الروسية الشهيرة «زمفيرا» لإحياء ليلة أسطورية من موسيقى الروك والبوب. ويقام على خشبة مسرح زعبيل بفندق جميرا زعبيل سراي عمل الباليه الموسيقي المسرحي «كسارة البندق»، للمؤلف الموسيقي الروسي الشهير بيوتر إليتش تشايكوفسكي.

وذلك من 7 حتى 9 يناير. وتجمع خشبة مسرح «كوكاكولا أرينا»، 10 يناير المقبل بين اثنين من أشهر نجوم الغناء في العالم العربي، وهما أصالة نصري وماجد المهندس، ضمن أمسية موسيقية استثنائية لا يمكن تفويتها.

«مستقبل الإنسان 2025»

وتُقام فعالية «مستقبل الإنسان 2025» من 10 حتى 12 يناير، على أرض مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، وتتولى تنظيمها شركة مايندفالي، لتكشف عن الإمكانات غير المحدودة للإنسان وآفاقه الواسعة.

ويقدم هذا الملتقى على مدار ثلاثة أيام مجموعة من النقاشات الملهمة وورش العمل التفاعلية والتجارب الغامرة، حيث يمكن للحضور لقاء المهتمين بمستقبل الإنسانية واستكشاف طرق جديدة لرسم هذا المستقبل.

وتستضيف «كوكاكولا أرينا» 11 يناير الاحتفالية الخاصة برأس السنة الصينية ومهرجان الربيع في دولة الإمارات، والتي تضم عروضاً ترفيهية موسيقية ومسرحية تسلط الضوء على التراث الصيني الذي يمتد لأكثر من 5 آلاف سنة.

وتقدم راقصة الباليه الشهيرة عالمياً سفيتلانا زخاروفا عرضها المذهل «مودانس» على خشبة مسرح «دبي أوبرا» 15 يناير، وترافقها فرقة راقصة من ألمع نجوم مسرح البولشوي.

ويقدم الكوميدي البريطاني آل موراي في «دبي أوبرا» 20 يناير عرض «Guv Island». ويضمن العرض للحضور الاستمتاع بأجواء مليئة بالضحك والتشويق. ويستضيف مسرح «كوكا كولا أرينا» 24 يناير حفلاً مفعماً بالحماس والإيقاعات الإلكترونية للمنتج الموسيقي والفنان والدي جي Metro Boomin.

وسيكون عشاق موسيقى الروك على موعد مع أمسية تاريخية تحييها فرقة «جرين داي»، إحدى أبرز الفرق الموسيقية في العالم وأكثرها شهرة في مبيعات الألبومات، في أول حفل لها بالشرق الأوسط في مدينة أكسبو دبي وذلك في 27 يناير.

وتستعد فرقة البوب «كاسابيان» لتقديم أمسية موسيقية لا تنسى 31 يناير في «كوكا كولا أرينا» بقيادة المغني جريج جونزالس، إلى جانب راندال ميلر على الجيتار، وجايكوب تومسكي على الطبول.