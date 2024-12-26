سماء دبي تضيء بعروض طائرات الدرون خلال مهرجان التسوق

انطلقت الدورة الثلاثون من مهرجان دبي للتسوق مع مجموعة رائعة من التجارب الاستثنائية والفعاليات الترفيهية والعروض اليومية المبهرة، حيث تواصل هذه الاحتفالية، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إضاءة سماء دبي كل ليلة مع نسخة جديدة من عرض طائرات الدرون، الذي يقام مرتين يومياً في بلوواترز، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس بدءاً من يوم غدٍ 27 ديسمبر 2024 وحتى 12 يناير 2025.

وتضم النسخة الجديدة من العرض، التي تقام تحت عنوان الاحتفاء بدبي مجموعة من عروض المرئيات والألوان والإضاءة، وسيعود العرض الذي يجمع بين طائرات الدرون والألعاب النارية يوم 11 يناير 2025، فيما تختتم عروض طائرات الدرون، التي تقام مرتين يومياً الدورة الحالية من المهرجان مع عرض يقام يوم 12 يناير 2025.

وأصبحت عروض طائرات الدرون المذهلة، التي تقدمها «إمارات» واحدة من أبرز فعاليات الدورة الحالية لمهرجان دبي للتسوق، حيث يستمتع بها سكان دبي وزوارها على حد سواء، ويتجمع الجمهور كل ليلة، لمشاهدة هذه العروض الاستثنائية، التي تضيء سماء دبي في بلوواترز وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس.

وتقام العروض مرتين يومياً في الساعة 8 مساء، وكذلك في الساعة 10 مساء لتواصل إبهار الجمهور من 27 ديسمبر 2024 وحتى 12 يناير 2025، حيث تكشف عن نسخة جديدة كلياً تحمل عنوان «الاحتفاء بدبي»، وتسلط الضوء على نجاح المدينة في الجمع بين الأصالة والحداثة. ويصاحب العرض في نسخته الجديدة إيقاعات قوية، ومؤثرات صوتية متطورة، ويدمج بين تشكيلات طائرات الدرون ثنائية وثلاثية الأبعاد، ومعالم دبي الشهيرة، مما يشكل لوحات مذهلة، تعكس إبداعات مدينة دبي.

وتشهد الدورة الثلاثون من المهرجان عودة العرض، الذي يجمع بين الألعاب النارية، وطائرات الدرون والقفز بالمظلات للمرة الثانية يوم 11 يناير في بلوواترز، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، حيث يبهر هذا العرض الذي يُقام الساعة 8 مساء الجماهير، ويحول أفق دبي إلى لوحة من الألوان النابضة بالحياة والتشكيلات المذهلة لطائرات الدرون بطريقة مذهلة.

وسينبهر الزوار أيضاً بفعالية «أضواء دبي»، التي تقدم مجموعة من المجسمات والأعمال الفنية الضوئية في بلوواترز، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، وتجمع بين الفن والتكنولوجيا المتطورة، وتعد بمثابة تكملة مثالية للتجارب الاستثنائية، التي تعتمد على التكنولوجيا، ويتميز بها مهرجان دبي للتسوق.

ويمكن لسكان المدينة وزوارها استخدام خريطة مهرجان دبي للتسوق الرقمية الجديدة كلياً، وهي دليل تفاعلي عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين استكشاف جميع التجارب المميزة والحصرية، والفعاليات المفضلة لدى الجميع خلال المهرجان، والإضافات الجديدة، التي يقدمها المهرجان في مختلف أنحاء المدينة.

ويقام مهرجان دبي للتسوق بدعم الرعاة الرئيسيين بنك دبي الإسلامي، وVisa، والشركاء الاستراتيجيين مثل مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتليت فيليدج) وطيران الإمارات، وإينوك، و &e، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار، (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.