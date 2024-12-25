مهرجان دبي للتسوق يواصل تجاربه المدهشة

يواصل مهرجان دبي للتسوق في دورته الثلاثين، الأكثر تميزاً وروعة في تاريخه، تقديم فعالياته وتجاربه المدهشة في مختلف أنحاء المدينة، وذلك حتى 12 يناير 2025، ليتيح لسكان دبي وزوارها فرصة الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية الرائعة، والعروض الترويجية المذهلة، وإمكانية الفوز بجوائز قيمة.

وبعد استقبال العام الجديد سيكون الجمهور على موعد مع الفعالية المميزة، التي ينتظرها الكثيرون، وهي الدورة الثانية عشرة من «سوق&e إم أو تي بي»، التي تعود إلى حي دبي للتصميم من 3 وحتى 12 يناير 2025، وتقام بالشراكة مع «&e»، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وبنك دبي التجاري، وإمارات، وطلبات، وزيكر.

وتجمع هذه الفعالية المجانية بين أحدث التوجهات السائدة، والتجارب المميزة، التي يمكن ممارستها في الهواء الطلق بما فيها التسوق،، وتناول الطعام، والترفيه الحي ضمن أجواء تمتزج فيها عراقة التقاليد بالحداثة، وهو ما يجعلها وجهة مثالية للجميع، حيث يمكن للزوار التسوق في المتاجر العالمية والمحلية، والاستمتاع بالعروض الحية، والتلذذ بأشهى المأكولات.

وتنطلق الفعالية مع عطلة نهاية أسبوع افتتاحية مليئة بالترفيه الذي لا يمكن تفويته، وعروض التسوق المذهلة، وتجارب تناول الطعام الرائعة.

وفي يوم الافتتاح ستقام أمسية موسيقية مجانية في الهواء الطلق يوم 3 يناير 2025، يحييهما اثنان من أفضل فناني الجيل «زد» وهما سانت ليفانت، ونايكا، المعروفان بأعمالهما الجذابة والنابضة بالحياة، مما يجعل من هذا الحفل تجربة لا تُنسى.

وتضم دورة العام الحالي أكثر من 25 وجهة جديدة للمأكولات والمشروبات، بما في ذلك تجارب تناول الطعام الحصرية من طلبات، بالإضافة إلى خيارات شهية من هومر لوبستر، وديفز هوت تشيكن، وغيرها الكثير.