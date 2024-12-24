«سونيك 3» يتصدر شباك التذاكر الأمريكي

تصدّر فيلم «سونيك ذي هيدجهوغ 3» ترتيب شباك التذاكر في أمريكا الشمالية فور طرحه في نهاية الأسبوع، إذ تجاوزت إيراداته التوقعات في الأيام الثلاثة الأولى لعرضه ببلوغها 62 مليون دولار، وفق تقديرات أصدرتها الأحد شركة «إكزبيتر ريليشنز».

وجاء أحدث أفلام الرسوم المتحركة من إنتاج شركة ديزني «موفاسا: ذي لاين كينغ»، وهو مقدمة لفيلم «ذي لاين كينغ» الشهير، في المركز الثاني محققاً إيرادات بلغت 35 مليون دولار. وأعقبه في المركز الثالث فيلم «ويكد» من شركة «يونيفرسال ستوديوز»، بعدما حقق إيرادات إضافية في عطلة نهاية الأسبوع الفائت بلغت 13,5 مليون دولار.