«صيفنا بالعربية»..أجيال إماراتية تعزز هويتها الثقافية

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن إطلاق مبادرة «صيفنا بالعربية»، التي تنظم للمرة الأولى خلال الفترة من يوليو الجاري إلى أغسطس المقبل، وتستهدف الأطفال والناشئة من الفئة العمرية بين 8 و17 عاماً، عبر سلسلة من الفعاليات التفاعلية والأنشطة الإبداعية، التي تبرز جماليات اللغة العربية، وتقدمها بصيغة حديثة، تواكب تطلعات الجيل الجديد.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود المركز الرامية إلى ترسيخ مكانة اللغة العربية لغة حية نابضة بالإبداع والمعرفة، من خلال تجارب تعليمية وتفاعلية، تسهم في تطوير المهارات اللغوية والتعبيرية لدى النشء، وتعزز ارتباطهم بالهوية الثقافية، انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في دعم الإبداع، وتمكين الطاقات الشابة، وترسيخ القيم الوطنية والمجتمعية.

وسيكون الجمهور على موعد مع مجموعة متنوعة من الفعاليات التفاعلية والإبداعية، أبرزها: «كاريوكي بالعربية»، التي تنظم بالتعاون مع منصة «أنغامي»، وتقام يومي 10 و17 يوليو في منارة السعديات.

وتتضمن المبادرة أيضاً سلسلة من ورش العمل المصممة لتطوير مهارات الأطفال في التعبير الكتابي واللغوي، والتي ستقام داخل مكتبة الأطفال في المجمع الثقافي، من بينها ورشة «اكتب لي» التي تقام يوم 19 يوليو، وتهدف إلى ابتكار اختصارات عربية بديلة للاختصارات المتداولة بلغات أخرى بين الشباب مثل:

(ASAP، LOL)، كما تشمل المبادرة ورشة «رسائل عربية»، التي تقام في 20 يوليو، وتركز على تحفيز الأطفال من عمر 10 إلى 15 سنة على كتابة رسائل شكر وعرفان لشخصيات مؤثرة في حياتهم. وفي إطار العمل على إعادة إحياء الأمثال الشعبية باللغة العربية الفصحى ستقام ورشة «رمستنا العربية» بتاريخ 16 أغسطس.