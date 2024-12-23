«أدب الطفل في الإمارات».. جديد «العويس الثقافية»

صدر حديثاً عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية كتاب جديد بعنوان «أدب الطفل في الإمارات»، يضم أبحاث ملتقى العويس لأدب الطفل في الإمارات، الذي نظمته مؤسسة العويس يوم 15 نوفمبر 2023، وشارك فيه نخبة من المهتمين والعاملين في حقل أدب الطفل.

تناولت أبحاث هذا الكتاب جملة من القضايا التي تعني بأدب الطفل، ورصدت عالم الطفل أدبياً بعين فاحصة عارفة بالكنز العظيم، الذي يختبئ في عالم الأطفال، وكيف استطاع الأدباء أن يصلوا إلى هذا المكان العذب في النفس البشرية منذ الصغر، والكتابة عنها بروح ذكية تراعي الفئة العمرية، والفروقات الفردية لكل طفل تتوجه إليه الحكايات والقصص والأشعار.

شارك في هذا الكتاب مجموعة من الكتاب والباحثين وهم: الدكتور علي الحمادي، والكاتبة ري عبدالعال، والكاتبة ناديا النجار، والدكتورة وفاء الشامسي والباحثة أمل فرح، والدكتور هيثم يحيى الخواجة، ونشر الكتاب شهادتين لكل من الفنانة والكاتبة فاطمة العامري، وشهادة للدكتورة فاطمة المزروعي عن تجربتها في أدب الطفل.

حمل الكتاب الرقم 27 من سلسلة كتب الندوات التي توثق من خلالها مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية جميع الندوات التي تنظمها داخل وخارج الإمارات، وتضمن ملحقاً لمعرض الصور الذي أقيم على هامش الملتقى، وكذلك تضمن الكتاب أول قصة مصورة للأطفال في الإمارات بعنوان «الفأر المخترع»، كتبها ورسمها وأخرجها عبد العزيز خليل المطوع عام 1969، والتي تعد وثيقة تأريخية لأول مجلة مصورة في الإمارات.